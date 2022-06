Twee extra transfers bij KM Torhout: spits Akhakhanov en middenvelder Miakouikila

KM Torhout had al voor het einde van de competitie zijn inkomende transfers klaar en dus zeker voor de start van de eindronde. Directe promotie werd gemist op het middenveld van FC Turnhout, maar de tweede kans liet men niet liggen. Tegen FC Diest (5-0) werd gemakkelijk gewonnen en ook tegen het laatste obstakel, Tempo Overijse, werd gewonnen (1-0). Door het wegvallen van Moeskroen kon KM zo ook nog mee (in het spoor van KSV Oostkamp, Lebbeke en Erpe-Mere, die laatste clubs ook via de eindronde) mee naar tweede amateurs.

Na de zeven transfers die al gerealiseerd waren gingen sprotief manager Didier Degomme en trainer Stijn Meert daarom nog op zoek naar bijkomende versterking. Die werd gevond in de persoon van Ibragim Akhakhanov en Axel Miakouikila.

Ibragim Akhakhanov is van Russische afkomst maar bezit de Belgische nationaliteit. Hij komt over van eerste nationaler Knokke FC waar hij in de A-kern zat vorig seizoen maar meestal bij de beloften speelde. Hij is 21 jaar, speelde van 2012 tot 2017 mbij de jeugd van KV Oostende, ging daarna één jaar bij KVV Coxyde en één jaar bij Spermalie-Middelkerke spelen om in 2019 naar Knokke te verhuizen. Hij is een diepe spits.

De Fransman Axel Miakouikila is 27 en komt over van de Franse derde nationaler Racing Club Epernay uit de Champagnestreek. Recent kwam hij in Torhout. Vorig seizoen kreeg hij bij zijn Franse club slechts 2 basisplaatsen. Hij kan zowel defensieve middenvelder spelen als op de centrale posities achterin uit de voeten.

Eerder trok KM Torhout al zeven spelers aan: doelman Brecht Laleman (Mandel United, met een KM-verleden), verdedigers Arthur Devos (Mandel) en Jordy Brock (beloften KVO), middenvelders Jasper Cornille (Zedelgem), Bjarne Cardon (Oostnieuwkerke) en Axel Harinck (SC Menen) en aanvaller Tjaro Spitaels (beloften KVO). Met Akhakhanov en Miakouikila erbij maakt dat 9 aanwinsten. Bovendien stoten vier beloften -waarvan drie al enige speeltijd kregen in de A-ploeg- definitief door naar de A-kern : doelman Guillaume Degomme, verdediger Andreas De Kerpel, middenvelder Ebe Tanghe en aanvaller Matteo Varkas. Dat maakt dat de A-kern momenteel 25 spelers telt en toch een duidelijke vernieuwing ondergaat.

(DC)