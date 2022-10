Trainer Stijn Meert van KM Torhout op non-actief gezet

Trainer Stijn Meert zat zondag niet op de bank bij KM Torhout in tweede afdeling en de vraag is of hij er nog zal zitten.

De ex-speler van Zulte Waregem en Anderlecht werd bij een verkeerscontrole betrapt met sporen van drugs in het bloed. Meert is zijn rijbewijs voor een paar maanden kwijt, kreeg een boete en moet zijn proeven opnieuw afleggen.

KM zette Meert begin afgelopen week op non-actief en zal een beslissing nemen met de volledige beheerraad in de komende week.

Zondag zat T2 Geert Versavel als trainer op de bank. Inmiddels lijkt KM weer op weg naar een seizoen met degradatievoetbal, ook wel omdat een aantal aanwinsten niet presteert naar verwachting, al zijn er uitzonderingen. (DACH)