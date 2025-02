“Titel is binnen handbereik”: Jan Herreman (59) vol ambitie bij SK Roeselare

Jan Herreman (59) uit Heule ademt voetbal en heeft een indrukwekkend parcours afgelegd binnen de voetbalwereld. Als jeugdspeler begon hij zijn avontuur bij ’t Sport Roeselare en de UEFA-teams van Cercle Brugge. Later bewees hij zijn talent in de eerste ploeg bij Handzame, SV Kortrijk, FC Helkijn en RC Lauwe. Nu zet hij zijn passie voort als veiligheidsverantwoordelijke bij SK Roeselare.

Voetbal kent voor Jan Herreman geen geheimen. Na zijn spelerscarrière bij RC Lauwe stortte hij zich op het trainerschap. Bij SV Wevelgem City begon hij als jeugdtrainer, waarna hij overstapte naar FC Gullegem, waar hij de U21 onder zijn hoede nam. Zijn gedrevenheid bleef niet onopgemerkt: hij werd al snel gepromoveerd tot Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO). “We boekten meteen succes”, vertelt Jan. “We behaalden twee sterren in het Footpass-label en werden uitgeroepen tot beste provinciale jeugdopleiding van België, waarvoor we een prestigieuze België Award in ontvangst mochten nemen. Ook bij OMS Ingelmunster slaagde ik erin als TVJO een tweesterrenlabel te behalen.”

Mooi parcours

Zijn passie bracht hem vervolgens naar een bestuursfunctie. Als voorzitter van Ingelmunster vierde hij een kampioenstitel in derde amateurklasse. Na de fusie besloot hij echter zijn functie neer te leggen. Stilzitten was geen optie, dus zette hij zijn carrière verder bij Winkel Sport, waar hij een indrukwekkend takenpakket op zich nam: van gemandateerd veiligheidsverantwoordelijke en bestuurslid tot commercieel verantwoordelijke, persverantwoordelijke en beheerder van sociale media. “Er was geen tijd om me te vervelen”, lacht hij. Daarnaast was hij ook actief als veiligheidsverantwoordelijke bij Deinze, tot de club dit seizoen noodgedwongen stopte. “Of ik het zag aankomen? De laatste maanden kregen we geen uitbetalingen meer. Wanneer we om uitleg vroegen, werden we met loze beloften afgescheept. Zonde dat zo’n prachtige club van de voetbalkaart verdwijnt.”

Ambitieus project

Sinds vorig seizoen is Jan Herreman actief bij SK Roeselare, waar hij zijn brede kennis en ervaring ten volle benut. Met diploma’s als UEFA B-trainer, TVJO, talentscout en veiligheidsverantwoordelijke op zak, blijft hij een waardevolle kracht binnen de voetbalwereld. “Ik ben graag bezig en voetbal heeft me al veel mooie momenten gebracht. Met SK Roeselare bouwen we aan een ambitieus project, en de titel is binnen handbereik. Maar we moeten met beide voeten op de grond blijven. In het verleden zijn al te veel clubs ten onder gegaan aan overmoed”, besluit hij.