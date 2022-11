Tibo Margo en KM Torhout zijn aan opmars bezig: “Trainerswissel deed ons deugd”

KM Torhout lijkt herboren onder Geert Versavel, die een aantal weken geleden overnam als T1. Zaterdag in Gent hoopt KM Torhout de sterke lijn door te trekken en zich verder weg van de gevarenzone te voetballen.

“De trainerswissel heeft ons naar mijn mening deugd gedaan”, begint flankaanvaller Tibo Margo. “Op het veld staat er weer een gretige ploeg die wil vechten voor elk punt. Geert Versavel heeft daar een aanzienlijk aandeel in. De groep heeft weer een trainer waar we volledig achterstaan. Bovendien heeft Geert veel voetbalkennis en via matchanalyses weet hij ons perfect te sturen richting de volgende tegenstander.”

“We zijn vooral opgelucht dat we dankzij de prestaties van de jongste weken de staart van het klassement nu een beetje achter ons hebben gelaten. Met onze talentvolle, jeugdige groep stonden we daar niet op onze plaats. Nu kunnen we weer omhoogkijken en hopen op een rustig eerste seizoen terug in tweede amateurklasse, zonder degradatiezorgen en met als ambitieus doel misschien zelfs nog plekje in de linkerkolom.”

De 20-jarige Torhoutenaar, die tijdens de week in Gent verblijft voor zijn studies KMO-management, krijgt dit seizoen veel speelkansen. “Op individueel vlak ben ik tot nu toe heel tevreden. Ik sta veel in de basis en doe mijn uiterste best om niet meer uit de ploeg te gaan. Dat is een groot verschil met vorig seizoen, toen ik onder Stijn Meert vaak tevreden moest zijn met een rol als wisselspeler. Momenteel staat mijn teller op één goal, maar ik hoop er daar nog een paar bij te doen.” Zaterdag maakt KM Torhout de verplaatsing naar Gent, dat achtste staat. “Het wordt een lastige match, maar ik ben ervan overtuigd dat er veel mogelijk is, zeker met de positieve flow waarin we zitten. Laten we nog eens bevestigen dat de staart van het klassement effectief achter ons ligt”, besluit Tibo.

(SB/foto JS)