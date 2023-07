Tibo Andries blijft dan toch aan de slag bij KM Torhout: “Ga dit seizoen resoluut voor 20 goals”

Een paar weken geleden kondigde hij nog aan dat hij omwille van professionele redenen zou stoppen met voetballen, maar deze week hervatte Tibo Andries dan toch de trainingen bij KM. Het bestuur kon de 23-jarige Bruggeling in extremis toch overtuigen om te blijven voetballen.

Een maand geleden sprak Tibo Andries nog van een moeilijke opoffering. Maar het starten van een frituur was altijd al een van zijn dromen geweest, waardoor Tibo het voetbal vaarwel zegde. “KM belde me echter nog wekelijks met de vraag of we toch geen oplossing konden vinden om mijn twee eigen zaken en het voetbal te combineren”, klinkt het bij Tibo Andries.

Individueel plan

Na enkele gesprekken met sportief manager Allan Deschodt keert de 23-jarige Bruggeling dan uiteindelijk toch op zijn stappen terug. Deze week is de aanvaller aan zijn vierde seizoen bij KM Torhout begonnen. “We hebben een individueel plan samengesteld waarbij ik wekelijks twee trainingen met de groep zal volgen. Dat zal ik aanvullen met individuele trainingen. Een beslissing waar iedereen tevreden mee is, zowel ik als iedereen bij KM Torhout.”

De combinatie van een eigen pralinezaak in Brugge en een frituur in Drongen zal niet te onderschatten zijn. Laat staan dat daar nog voetbal op nationaal niveau bijkomt. “Ik ben een druk leven gewoon. Bovendien krijg ik bijzonder veel steun van mijn partner. Na een goed gesprek met haar, staat ze ook volledig achter mijn beslissing. We zullen wat minder tijd hebben voor elkaar, maar dat compenseren we dan later wel op een andere manier.”

“Zelf heb ik er wel nog een tijdje over moeten nadenken, want eerst hield ik de boot een beetje af. Vooral de voorbereiding zal een heel drukke periode worden, omdat de frituur nog in volle opstart is. Maar alles is goed uitgewerkt, dus het zal goedkomen. Ik ben ook tenslotte nog maar 23 en dus is het zonde om nu al te stoppen, zeker na de vele jaren inzet en investeren in mezelf. Stoppen met voetballen was sowieso een beslissing met spijt in het hart en ik ben blij dat ik daar nu op terug kan komen.”

Vertrouwen

Tibo kijkt uit naar een rustig seizoen met KM. “Ik pik elk seizoen wel mijn goaltjes mee, maar dit seizoen wil ik resoluut voor 20 doelpunten gaan. In de klassering hoop ik vooral op een rustig seizoen waarbij we niet tot op een paar wedstrijden van het einde nog de punten nodig hebben. Hopelijk kunnen we vooruitkijken en op een plaats in de top acht mikken. Met de nieuwkomers en trainer Geert Versavel van het begin aan het roer, heb ik er vertrouwen in dat we een goed seizoen tegemoet gaan.”