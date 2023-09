Thibau Laevens (Mandel United): “Op mijn 17de trok ik al in mijn eentje naar Italië”

Mandel United kon ook bij Voorde-Appelterre niet winnen en trekt met een 1 op 9 naar Eendracht Aalst, een ploeg met een rijke historie. Maar ook eentje dat nu te midden (Turkse) overnameperikelen zit.

µEen buitenlandse investeerder, daar kunnen ze bij Mandel over mee spreken. Maar nu werd in Izegem opnieuw de lokale kaart getrokken: een van de jongens uit de regio die werd binnengehaald is Thibau Laevens. Hij wordt straks 23 jaar, maar maakte al heel wat omzwervingen in de voetbalwereld.

“Ik startte met voetballen bij Bissegem. Via KSV Roeselare, KV Kortrijk en AA Gent belandde ik bij het Italiaanse Sambenedettese. Ik was pas 17 jaar, maar zat er in de A-kern van de ploeg in de Serie C. Aanvankelijk liep het goed. Dankzij een Italiaanse makelaar was ik daar geraakt, maar die man is toen plots overleden. Uiteindelijk keerde ik terug naar België en kon ik bij FC Gullegem trainen. Spelen kon toen nog niet, maar via SK Oostnieuwkerke, VK Dadizele en fusieclub SK Roeselare-Daisel belandde ik bij Sassport Boezinge onder trainer Angelo Paravizzini. Ik had er eigenlijk al bij getekend, maar trok uiteindelijk samen met enkele ploeggenoten mee met onze trainer.”

Eerste basisplaats, meteen een doelpunt

De manier van werken van Para kende Laevens dus al. Het was wachten tot de derde speeldag voor een eerste basisplaats. “De eerste twee matchen mocht ik invallen, afgelopen weekend mocht ik starten en kon ik ook voor het eerst scoren. Maar dat leverde jammer genoeg geen punten op. Onze ambities? Dat is wat moeilijk, natuurlijk. We hopen om snel die eerste zege te boeken.”

Een verplaatsing naar Aalst lijkt daarbij geen sinecure, maar die club lijkt meer in de ban van de overname dan van de sportieve prestaties. “Ik ken er eigenlijk niemand. Maar we moeten ons eigen spel spelen. Onze ploeg draagt nu al de handtekening van onze trainer.”

Bij Aalst speelt overigens Calvin Dekuyper, vorig jaar nog aan de slag bij Mandel.