Streekduel voor Valentin Mahieu en KVK Westhoek (2de Afd VV A): “Leuk weerzien zaterdag”

Na de overwinning tegen Wetteren liet Westhoek de kans liggen om opnieuw winst te halen tegen Lokeren-Temse. Zaterdag wordt het tegen Menen opnieuw een belangrijke wedstrijd. Verdediger Valentin Mahieu (24) begrijpt nog altijd niet hoe het mogelijk was dat Westhoek puntenloos uit het Oost-Vlaamse Lokeren terugkeerde.

“In 2019 ben ik overgekomen van Menen naar Westhoek omdat Menen toen in financiële problemen zat en de ploeg uit elkaar viel. Ik ben daar zeker niet met ruzie weggegaan, maar de meeste spelers waren al vertrokken toen Menen zich kon herpakken”, vertelt Valentin Mahieu. “Ik speel mijn derde seizoen bij Westhoek en ik durf gewoon te stellen dat het wellicht de beste wedstrijd was die ik Westhoek in de voorbije drie seizoenen heb zien spelen. Aan de rust konden we zeker al drie keer gescoord hebben, maar het is een ongeschreven wet in het voetbal dat je wel eens het deksel op je neus kan krijgen als je de open kansen laat liggen. In de slotfase had Robaeys een open kans op de winning goal laten liggen, maar waarom de scheidsrechter nadien nog een ingebeelde fout van Himpe floot waaruit Lokeren via Van Moerzeke de winning goal kon scoren, is mij een raadsel.”

Belangrijke wedstrijd

Westhoek staat dus zaterdag tegen Menen opnieuw voor een heel belangrijke wedstrijd. “Op mijn 16 jaar maakte ik mijn debuut in de eerste ploeg van Menen en heb er vijf seizoenen gespeeld”, vervolgt Mahieu. Ik woon in Ploegsteert, niet zo ver van het stadion van Menen, en had toen mogelijkheden om naar andere ploegen uit te wijken. De keuze viel op Westhoek en daar heb ik nog geen moment spijt van gehad. Westhoek beschikt over een schitterende accommodatie en ook op financieel vlak is men hier heel stipt. Op een tiental minuten ben ik van bij mij thuis naar het Crackstadion, een afstand die ik afleg samen met Jason Robaeys. Voor een deel zit mijn hart nog bij Menen en ik vind het jammer dat die ploeg volgend seizoen in vierde provinciale gedwongen wordt om te hernemen. Als we zaterdag de belangrijke wedstrijd kunnen winnen, dan is het behoud wellicht dichtbij. Voor mij wordt het dus een speciale wedstrijd, een terugzien met coach Verriest, Demets en doelman Degruyter”, besluit Mahieu.

Zaterdag 26 maart om 19 uur: KVK Westhoek – SCT Menen.