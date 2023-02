Stijn Meert dan mogelijk toch niet de nieuwe coach van KVK Westhoek

Wordt Stijn Meert dan toch niet de nieuwe hoodtrainer bij KVK Westhoek? “Het staat voorlopig on hold”, is voorzitter Willy Lamaire karig met commentaar.

Woensdagavond kondigde KVK Westhoek de komst van Stijn Meert aan als nieuwe hoofdtrainer. De ex-profvoetballer zou in Ieper de opvolger worden van Bruno Debo, die vorige week aan de deur gezet werd. Een dag later blijkt die overstap echter op losse schroeven te staan.

On hold

Het was de bedoeling dat Meert donderdagavond zou voorgesteld worden aan de spelersgroep en de training ook zou bijwonen in aanloop naar de belangrijke wedstrijd van komende zaterdag tegen KSV Oudenaarde in de tweede amateurklasse. In het Crackstadion was donderdagavond echter geen spoor van Meert te bekennen. Navraag leert dat de samenwerking op losse schroeven staat. “Het staat voorlopig on hold”, legt voorzitter Willy Lamaire uit. “Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen. Of er een mogelijkheid is dat de samenwerking toch nog doorgaat? Dat wordt bekeken.”

Meert kwam eind vorig jaar nog negatief in het nieuws toen hij veroordeeld werd voor het rijden onder invloed van cocaïne. Mogelijk weegt dat verhaal bij de achterban toch zwaarder door dan het bestuur oorspronkelijk verwacht had.