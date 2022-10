Stijn Meert blijft T1 van KM Torhout, perswoordvoerder Peter Verplancke bij bewustzijn

Nadat Stijn Meert, trainer van KM Torhout, 2 weken op non-actief stond nadat hij zijn rijbewijs had kwijtgespeeld wegens rijden onder invloed van cocaine, werd verondersteld dat hij zijn trainersjob zou verliezen. Velen hadden verwacht dat hij zijn ontslag zou krijgen, maar de beheerraad van de club velde maandagavond een ander verdict.

Het dagelijks bestuur onder leiding van voorzitter Dick D’Hoore en ondervoorzitters Johan Bossuyt en Nico Vermeersch lieten alle beheerraadsleden hun mening geven. Na een gesprek van de voorzitter met Meert werden de plooien glad gestreken. Meert werkt ook in het onderwijs, in een paar scholen waaronder in Torhout. Zowel in zijn thuissituatie als in zijn normale beroep werden geen definitieve beslissingen in zijn nadeel genomen en ook bij de voetbalclub krijgt hij dus een tweede kans. Er zijn nu duidelijke afspraken gemaakt waaraan Meert zich dient te houden. Daarmee is een heikele zaak van de baan en kan volop naar het sportieve worden gekeken.

Er kwam nog goed nieuws uit de Sparrestede. PR-man en perswoordvoerder Peter Verplancke is na zijn hersenbloeding en operatie weer bij bewustzijn gekomen en herkende al zijn broer. Hij blijft nog in het ziekenhuis en de revalidatie kan lang duren, maar de hoop neemt toe dat hij binnen een redelijke termijn weer op de Velodroom kan verschijnen en misschien zelfs bepaalde taken kan heropnemen. (DaCh)