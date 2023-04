Stefaan Deloose al zeven wedstrijden ongeslagen met FC Gullegem: “We hebben de smaak te pakken”

Na de nipte 1-0 zege tegen Aalst, ging FC Gullegem nu ook met 0-2 winnen op Petegem. De rood-witten zijn sinds de komst van T1 Stefaan Deloose reeds zeven wedstrijden ongeslagen. Ondanks die uitstekende reeks is Gullegem nog altijd niet zeker van het behoud. “We moeten nog twee keer winnen”, hoopt Stefaan Deloose.

FC Gullegem is de jongste weken goed bezig, weet niet meer wat verliezen is. Vorige speeldag gingen de rood-witten met 0-2 winnen op Petegem. Nog niet zo lang geleden veegden de Oost-Vlamingen met 1-5 de vloer met Gullegem.

“Mijn jongens hebben de smaak te pakken”, lacht Stefaan Deloose. “Twijfels hebben plaats gemaakt voor zelfvertrouwen. Die wederopstanding is er niet zomaar gekomen. Van bij mijn eerste contact had ik een goed gevoel met de spelersgroep. Met twee overwinningen op rij kreeg ik meteen de vlam in onze pijp.”

“Ik beschik over een fantastische groep, het is een plezier om met deze jongens te werken. Maar ondanks onze sterke remonte staan onze schaapjes nog niet helemaal op het droge. We moeten nog twee keer winnen vooraleer we ons veilig zullen voelen.”

Positieve problemen

Vorige speeldag moesten Warre Coopman en Victor Notebaert geblesseerd afhaken. Geen nood. Jorn Braekeveld kwam terug uit schorsing en ook Rune Moerkerke nam zijn plaats weer in, terwijl Jens Decoster voor het eerst dit seizoen aan de aftrap kwam.

“Twijfels hebben plaats gemaakt voor zelfvertrouwen”

“Jens was lange tijd buiten strijd wegens gescheurde gewrichtsbanden van de enkel maar deed het goed”, gaat Stefaan Deloose voort. “Ook Rune (Moerkerke, red.), was opnieuw top. Als iedereen fit is, zit ik straks met positieve selectieproblemen opgescheept, maar liever dat dan niet weten van welk hout ik pijlen moet maken.”

Geen makkelijke opgave

Zaterdag krijgt Gullegem Oudenaarde op bezoek. Met de slogan in het achterhoofd ‘de Poezelhoek is van ons’, moet Gullegem zondag opnieuw drie punten rijker worden. “Dat hoop ik althans”, lacht Stefaan Deloose. “Maar ik geef je op een blaadje dat het geen gemakkelijk opgave zal worden. Oudenaarde zit net als wij in een goede flow.”

“Als we onze ongeslagen reeks willen verder zetten, zullen we top moeten zijn. Maar ik zal mijn jongens niet hoeven te motiveren. Ze weten beter dan wie ook, als we zaterdag van Oudenaarde kunnen winnen, dan is het grootste deel van het werk gedaan en kunnen we er nog een mooi seizoenseinde van maken”, besluit Stefaan Deloose.

(AV)

Zaterdag 1/04 om 19u30: FC Gullegem – SV Oudenaarde