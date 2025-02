Sportief manager Allan Deschodt zet de troepen van KM Torhout op scherp: “We moeten alles doen om in tweede te blijven”

De 0-3 zeperd van KM Torhout tegen Sparta Petegem kwam hard aan. “We toonden te weinig overlevingsdrang. Maar er zijn nog negen matchen om ons doel te halen. Iedereen in de club wil in de tweede amateurafdeling blijven.”

Allan Deschodt (51) is bezig aan zijn tweede seizoen als sportief directeur bij KM Torhout. Naar volgend seizoen toe is al heel wat werk verzet. Al 17 spelers verlengden hun overeenkomst. Doelman Iben Kerckaert, verdedigers Thibaux Van De Gehuchte, Natan Sabbe, Sebastiaan Cordie, Kobe Blomme, Bert Vanpeteghem en Marvin Dewaele, middenvelders Ayron Verkindere, Robbe Bakelandt, Ebe Tanghe, Shun Ballegeer en aanvallers Tibo Van de Velde, Tiebe Tancrez en Niels Christiaens. Ook aanvoerder Mitch Dekuyper verlengde, zijn broer Calvin trekt (opnieuw) naar Eendracht Aalst-Lede. Nieuwkomers zijn Thibault Langstogh (22, KFC Varsenare, centrale verdediger), Jitse De Witte (22, KWS Oudenburg, doelman) en Neal Moss (26, KSV Bredene, flankaanvaller).

Eén doel voor ogen: het behoud

Andere vertrekkers zijn doelmannen Bryan Londot (Eendracht Aalst-Lede) en Guillaume Degomme (KSV Jabbeke), ook verdedigers Kobe Van Belleghem (KDC Ruddervoorde), Milan De Baes (VV Koekelare), Mehdi Oumedjeber (bestemming onbekend) en spits Colin Dumoulin (KSV Oostkamp) zoeken andere oorden op. “Zowel voor de jongens die blijven als voor de vetrekkers is er maar één doel voor ogen: het behoud. Iedereen binnen de club wil in tweede blijven, daar moeten we ons met ons allen voluit voor gooien. Ook de jongens die volgend jaar niet meer voor KM spelen, willen met een goed gevoel vertrekken. Maar het moet dan inderdaad anders dan afgelopen weekend tegen Sparta Petegem. Dat weten we binnen onze trainersstaf en de spelersgroep ook, iedereen is nog eens op scherp gezet. Want wie de wedstrijd van afgelopen weekend zag, zou niet gedacht hebben dat wij in overlevingsmodus zitten. Maar we moeten het ook niet dramatiseren, iedereen die gevoetbald heeft weet dat er soms zulke wedstrijden tussen zitten. We hebben nu nog negen matchen om het recht te zetten.”

In november was er al de trainerswissel, Quincy Rombaut vertrok en het duo Kurt Bataille en Vincent Mylle kwam naar de Velodroom en tekende meteen voor anderhalf seizoen. Ondertussen is er ook op organisatorisch vlak een en ander veranderd, zo zijn de twee vzw’s van het jeugd- en hoofdbestuur sinds begin 2025 samengesmolten. “Ook dat is belangrijk voor de toekomst van een stabiele club.”

Gebrek aan efficiëntie

Sportief staat er nog dus ook nog heel wat op het spel. KM Torhout staat momenteel voorlaatste. “Met vijf ploegen zullen we onderling moeten uitmaken wie zal zakken, normaal zullen er maar twee degradanten zijn. In de komende matchen moeten we rechtzetten wat we in het eerste deel van de competitie al lieten liggen. Als je het kansverloop, niet het spelverloop, in heel wat wedstrijden bekijkt, dan hebben we onszelf vaak te kort gedaan. Mits iets meer efficiëntie hadden we zeker al zes punten meer moeten hebben. Dan zit het arbitraal ook wat tegen, tegen Voorde-Appelterre krijgen we in de slotminuut een penalty tegen die er duidelijk geen was. Met de beelden erbij gaf de scheidsrechter dat ook toe. Maar het kostte ons opnieuw twee punten. Het kan wat clichématig klinken, maar het zat ook vaak niet mee. Het is nu aan ons om in de laatste rechte lijn het over de streep te trekken.”

KM Torhout heeft dus al het gros van de kern voor volgend seizoen samen, maar er kan en moet uiteraard nog wat bij. “Een keeper, een linkerflankverdediger en een flankaanvaller. En we kijken ook verder uit naar opportuniteiten. Maar dat hangt ook vaak samen met de reeks waarin je speelt. Iedereen is het erover eens dat tweede een mooiere reeks is dan derde amateur.”