Sofiane Oumedjeber voor het eerst na blessure in de basis bij KSKV Zwevezele A: “We maken nog kans op de hoofdprijs”

Na drie thuisnederlagen op rij moest op Ninove winst gepakt worden om nog mee te kunnen spelen in het titeldebat. Het werd echter een 1-1-gelijkspel.

“Dit seizoen kende voor mij een hobbelig parcours”, verduidelijkt de 29-jarige Fransman Sofiane Oumedjeber die een voetbalverleden heeft bij Mandel United en Winkel Sport. “Door verschillende blessures was ik niet altijd fit om te kunnen starten als aanvallende middenvelder. Tegen Ninove was dat wel het geval, maar vroeg in de wedstrijd kregen we een doelpunt te slikken. Waren we niet wakker genoeg? Ja, dat kan. Maar met die nederlagen in het achterhoofd en met de juiste mentaliteit gingen we op zoek naar de gelijkmaker. Dat siert ons elftal wel, we geven niet op. Na een kwartier kregen we door de blessure van Aaron Vandendriessche een tweede opdoffer. Ook dan lieten we het kopje niet hangen, in tegendeel. We bleven gedreven voetballen om gelijk te stellen en mogelijk nog de winst te pakken. Verder dan mijn gelijkmaker kwamen we echter niet, want de enkele doelkansen werden onbenut gelaten. Ontgoochelend, maar we zijn ook tevreden dat er niet verloren werd.”

“Wij wilden in ons laatste jaar in het nationaal voetbal de titel pakken, maar als je in de belangrijke wedstrijden slechts een 1 op 12 pakt, wordt het problematisch. Al weet je natuurlijk nooit in het voetbal. Er zijn met Petegem, Ninove, Lokeren-Temse, Olsa Brakel en wijzelf vijf ploegen binnen de acht punten. Er zijn er nog 18 te verdienen en daar gaan wij volledig voor, te beginnen met de volgende thuismatch tegen Dikkelvenne. In die wedstrijd moeten we onze recente thuisnederlagen naar het verleden voetballen om na vijf weken opnieuw drie punten in te schrijven op ons conto. Misschien maken we dan nog kans op de hoofdprijs en een heel mooi einde aan het verhaal te breien.” (WD)

Zondag 27 maart om 15 uur: KSKV Zwevezele A – SC Dikkelvenne.