SK Roeselare gaat met vertrouwen naar topper tegen Harelbeke: “Sterk team, maar wij hebben ook topspelers klaar staan”

Ze vonden er bij de kalendercommissie niets beter op dan ze bij SK Roeselare in december op vier toppers na elkaar te trakteren. Na een tegenvallende één op zes lijken de troepen van Dieter Lauwers in elk geval op het juiste moment weer klaar voor het grote werk. En dat zullen ze bij Olsa Brakel, dat op Schiervelde zondag een droge 3-0 om de oren kreeg, geweten hebben.

“Nadat het buitenshuis twee keer wat minder was, was het vorige week wel goed”, zegt Leandro Depaepe (28), doelman en vice-aanvoerder bij wit-zwart. “Door twee keer vroeg te scoren, lag de match tegen Brakel in feite al na een halfuur in een beslissende plooi. Dat we daarna nog heel veel kansen de nek omwrongen neem ik er graag bij. Als je twee of drie nul voorstaat, dan is het niet abnormaal dat niet elke bal erin gaat. We hebben veel gecreëerd en dat was de vorige weken niet zo.”

Weinig gebeurd

“Werken we in Appelterre of in Dikkelvenne (0-0 en 1-0, red.) beter af, dan hadden we daar nochtans evengoed kunnen winnen. De omstandigheden waren er vergelijkbaar. Een slecht veld, een tegenstander die een laag blok zet en een voorsprong die uitblijft. Frustrerend. Gelukkig legden ook de ploegen die rond ons staan geen perfect parcours af en is er achteraf bekeken dus niet zoveel gebeurd.”

“De kans dat alles over een maand gespeeld zal zijn, is nihil”

“Met verplaatsingen naar Harelbeke en Zelzate, en met een thuismatch tegen Zulte Waregem B, dat net een serieuze remonte deed, oogt ons programma de komende weken vrij zwaar. Het kan deze maand nog alle kanten uit. De match tegen Harelbeke is belangrijk, maar dat zijn de andere twee ook. De kans dat alles over een maand – na zeventien matchen – gespeeld zal zijn, is volgens mij nihil.”

Zaven Yagan

Het ziet er anderzijds wel naar uit dat dit Harelbeke vermoedelijk de ploeg is waar jullie dit seizoen het meest rekening zullen moeten mee houden? “Het is een stevig geheel. Ze hebben met Yagan, met wie ik vier jaar bij Zwevezele speelde, iemand lopen die niet veel nodig heeft om een match te beslissen en ook Emile Samyn, die hier altijd graag gezien was, is er actief”, vervolgt de Roeselaarse publiekslieveling. “Het zegt veel over hun weelde, maar als je ziet welke namen we daar zelf kunnen tegenover zetten, dan kan dat de wedstrijd dit weekend – die normaal toch wat volk op de been zal brengen – eigenlijk alleen maar ten goede komen.”