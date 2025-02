Seppe Gantois wil langs grote poort vertrekken bij Westhoek

KVK Westhoek is goed op weg om een jaartje langer in tweede amateur te spelen. Met 32 punten uit 22 matchen doet de promovendus het uitstekend. Veel spelers blijven aan boord. Seppe Gantois, een van de oudgedienden, zoekt wel andere oorden op.

KVK Westhoek pakte een punt mee uit Brakel vorig weekend. “We kwamen twee keer terug van een achterstand. Ik denk dat we met een verdiend punt terugkeerden naar Ieper.” Zondag is er de inhaalwedstrijd tegen Westerlo B. “Die match werd uitgesteld door een besneeuwd veld. Aangezien zij van de Kempen moeten komen, moest er vrij snel beslist worden. We hebben nog iets recht te zetten van de heenmatch. Op de openingsspeeldag gingen we met 3-0 onderuit. Op dat moment dacht ik dat zij bovenin zouden meedraaien en zelfs mee zouden doen voor de titel. Het is onbegrijpelijk dat ze 13de staan en tien punten minder tellen dan wij. We mogen ons niet blindstaren op het klassement. Het wordt een hele moeilijke wedstrijd.”

Naar boven kijken

Seppe, die dit seizoen een tijdje out was, ziet dat zijn ploeg het goed doet. “Ik denk dat we nog naar boven mogen kijken en niet meer in de problemen zullen komen. Voor de ploeg is het een mooi seizoen, voor mij iets minder. Ik miste een hele reeks wedstrijden na twee blessures van elk een zestal weken. Ik hoop nu nog een mooi einde te breien aan het seizoen. Het laatste in Ieper, want ik zal een andere weg inslaan. Ik ben hier altijd kind aan huis geweest. Ik speelde hier zowel in de jeugd als de voorbije jaren in de eerste ploeg. Vorig seizoen was ongezien. Ik had een mooi voorstel op zak van Blankenberge, een ploeg waartegen we vorig jaar speelden. Een gepast tegenvoorstel kwam er niet en zo snuif ik volgend seizoen zeelucht op. Na zeven jaar is het eens tijd voor iets anders. Het wordt een stevige verplaatsing, maar ze trainen daar maar twee keer. Het wordt opnieuw een seizoen in derde amateur, maar ik kijk er wel naar uit. Ik hoop dat we volgend jaar bovenin kunnen meedraaien. Eerst wil ik nog op een mooie manier afscheid nemen van deze prachtige club”, aldus de spits uit Woesten die volgende week 27 kaarsjes mag uitblazen.

Debuut Brice Cauliez

Tegen Olsa Brakel debuteerde belofte Brice Cauliez, hij speelde meteen 90 minuten mee. Fioré Majewski is weer fit na een lange blessure. Noa Bara, Aboubacar Keita, Kyaro Deprince en Jeffred Bonsu tekenden bij. Doelman Jonas Debunne komt over van de jeugd van KV Kortrijk. (API)

Zondag 2 maart om 15 uur: KVK Westhoek – KVC Westerlo B.