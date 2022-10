Seppe Gantois en KVK Westhoek likken wonden na spektakelmatch: “Wedstrijd om vlug te vergeten”

KVK Westhoek likt zijn wonden na het spektakelduel van afgelopen weekend in Petegem. Een 0-3-voorsprong werd er uit handen gegeven en resulteerde uiteindelijk in een 4-3-nederlaag. “En op de koop toe liep nog een aantal spelers blessures op die ernstig kunnen zijn”, zucht Seppe Gantois.

Seppe Gantois begon als bankzitter en viel pas na het kwartier in voor Liam Prez die een knieblessure opliep. “Liam is een van mijn beste vrienden en ik ken die blessure, ik maakte die ook al mee”, zegt Seppe Gantois die ook al invalbeurten tegen Brakel en Harelbeke achter de rug heeft. “Door de blessure van Liam Prez was ik super gemotiveerd om in te komen. Het gaf mij een enorme boost en die lag mee aan de basis van de twee doelpunten die ik in tien minuten tijd scoorde. Bovendien had Olivier Scholaert ons al vroeg in de wedstrijd op voorsprong gebracht. Met een 0-3 stand zag het er goed uit, maar we lieten Petegem nog voor de rust tot 2-3 terugkeren. Er werd bij ons te gemakkelijk verdedigd. In de tweede helft ging Petegem op zijn elan verder en scoorde nog twee keer. Dit was een wedstrijd die we best zo vlug mogelijk vergeten. Ondanks het feit dat dit maar de tweede nederlaag van het seizoen was, houden we er toch een wrang gevoel aan over.”

Sterkhouders

De scheidsrechter van dienst liet heel veel toe. Dit leidde bij Westhoek tot een aantal geblesseerden. “Liam Prez, Jarne Jodts, maar vooral Jason Robaeys werden het slachtoffer van het potige spel van Petegem”, vervolgt Gantois. “Vooral de enkelblessure van Robaeys belooft weinig goeds. Bovendien maakte Sibert Himpe ook niet helemaal fit de wedstrijd vol. Ik hoop dat de blessures voor die spelers, de meeste zijn echte sterkhouders, meevallen. We hebben die tegenvallende wedstrijd achter de rug en moeten niet bij de pakken blijven zitten.”

Nieuwe inzet

“Zondag kijken we uit naar de thuiswedstrijd tegen RC Gent. Voetballend is dat een ploeg die altijd in de top drie thuishoort. Het wordt een moeilijke wedstrijd tussen twee ploegen die elk 12 punten hebben. Gent heeft wel een wedstrijd meer gewonnen dan wij. Het komt erop aan om ons te herpakken en met een nieuwe inzet die wedstrijd aan te vatten. Deze week zien we wel of de blessures al dan niet meevallen. Als er een paar basisspelers ontbreken, is het aan de wisselspelers om dat verlies op te vangen. Onze kern is voldoende breed om dat aan te kunnen”, besluit Seppe Gantois.

Zondag 30 oktober om 15 uur: KVK Westhoek – RC Gent.