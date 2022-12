Senne Decloedt van invaller naar kapitein: “Nooit zal ik me boven de groep stellen”

Net voor de start van het seizoen nodigde coach Kurt Delaere Senne Decloedt uit voor een ernstig gesprek. Decloedt zou als verdedigende middenvelder geen eerste keus meer zijn. Arvid Lenihan en Lucas Maus zouden voorrang krijgen.

Wij zijn een half seizoen verder. Senne viel al eens buiten de wedstrijdkern, maar deed zijn stinkende best als invaller. Op bezoek bij leider Aalst, waar de jongens van de Valkaart stuntten en met 0-4 gingen winnen, mocht hij voor de tweede keer starten. Senne ondergaat alles gelaten. “Nooit zal ik me boven de groep stellen. Toen Westkapelle stopte, werd ik bij Oostkamp met open armen ontvangen. Door mijn inzet en motivatie werd ik zowaar vicekapitein.”

“In Aalst draafde ik op in plaats van onze aanvoerder Arvid Lenihan, bij wie op training iets in de rug was geschoten. De hele wedstrijd liep ik met de kapiteinsband rond de arm. Het was puur genieten omdat ik weer mocht aantreden, omdat ik het vertrouwen niet beschaamde en omdat we een dergelijke stunt leverden.”

Cliché

“De toekomst? Ik doe wat mij gevraagd wordt, ik blijf me onverdroten inzetten tijdens de oefensessies en als ik tussen de lijnen moet verschijnen, ook al is het maar een paar luttele minuten, dat stel ik niemand teleur. Voor de winterstop is er nog één horde te nemen. We ontvangen zaterdag thuis Osla Brakel. Voor mij liggen de zaken simpel: de coach beslist. Het ploegbelang primeert: het is een cliché maar tevens de waarheid.”

Op woensdag 14 december speelde Oostkamp de eerder uitgestelde match in Torhout. Het werd 1-1. Arvid Lenihan was hersteld en voetbalde de volle 90 minuten. Senne Decloedt startte op de bank en draafde op in het slotkwartier, gedreven zoals altijd.

(JPV)

Zaterdag 17 december om 19.30 uur: KSV Oostkamp – Osla Brakel.