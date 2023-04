Senne Decloedt ruilt KSV Oostkamp voor Blankenberge: “Ooit keer ik terug naar eerste liefde”

Spanning troef in tweede nationale A waar het gepromoveerde Oostkamp verder stunt en in de running blijft voor de tweede stek, samen met het trio RC Gent, Jong Cercle en Merelbeke, dat evenveel punten telt.

De jongens van T1 Kurt Delaere mogen hun doelman Milan Iket op hun blote knieën danken ondanks 3-1-winst tegen Wetteren. Senne Declcoedt mocht zeven minuten voor affluiten invallen. “Dit is mijn vijfde seizoen op de Valkaart. Tot vorig seizoen speelde ik nagenoeg alles en fungeerde zelfs een periode als kapitein. Dat veranderde bij het begin van deze competitie. De coach schonk één keer klare wijn en opteerde voor een concurrent op mijn stek. Dat is een sportieve keuze die ik moet aanvaarden. Ik weet waar ik aan toe ben, geef alles wanneer men mij nodig heeft en anders doe ik absoluut niet moeilijk.”

“Wel heb ik in alle eerlijkheid medegedeeld dat ik liever enkele reeksen zak zodat ik toch meer kans heb om een match te starten. Ik laat hier veel vrienden achter, Oostkamp blijft een prachtvereniging, maar bij KSC Blankenberge zal ik me ook wel amuseren. Ik ben iemand die heel veel belang hecht aan het gezinsleven. Ik woon op een boogscheut van mijn nieuwe uitdaging en zal bij de kustformatie ook wel vriendschappen uitbouwen. Laat er echter geen twijfel over bestaan, tot de allerlaatste match zal ik alles uit mijn body persen om die tweede stek te behalen. Dan sla ik de bladzijde om.”

“Mijn hele voetballeven lang kwam ik uit voor VV Westkapelle. Het opdoeken van het eerste elftal daar deed pijn. Vijf jaar geleden moest ik dus andere oorden op zoeken. Nu tel ik 30 lentes: ooit keer ik terug naar mijn eerste liefde, want het new look VV Westkapelle presteert uitstekend. Daar waar alles begon, wil ik mijn carrière afsluiten.” (JPV)

Zaterdag 22 april om 19.30 uur: RC Harelbeke A – KSV Oostkamp.