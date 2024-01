‘Seba’ Cordie (28) keert terug naar ‘zijn’ KM Torhout: “Ik voel me beter in een warme, familiale club”

Het paard keert terug naar zijn vertrouwde stal. Vanaf juli maakt Sebastiaan Cordie weer deel uit van KM Torhout. Na een jaartje bij het vernieuwde Roeselare in derde amateur kiest hij opnieuw voor voetballen op De Velodroom. ‘Seba’, zoals de centrale verdediger door Jan en alleman aangesproken wordt, kijkt er alvast hard naar uit.

Sebastiaan (28) woont met zijn vrouw Lisa Opdecam (31) en hun zoontje César (2,5) in Brugge. Hij werkt bij Robert Half in Roeselare, een gespecialiseerd rekruteringskantoor. Als bachelor lichamelijke opvoeding leidt hij ook Kiddiefun, dat onder meer via kampjes kinderen tussen de 3 en de 14 jaar met verschillende sporten en spelletjes laat kennismaken.

Met Olsa Brakel tegen Club Brugge

Sebastiaan, die in Torhout is opgegroeid, kwam van jongs af bij voetbalclub KM Torhout terecht. Hij doorliep er alle jeugdteams vanaf de U8 en belandde in het seizoen 2013-2014 uiteindelijk in de eerste ploeg van KM. Hij werd een vaste waarde en voetbalde er vijf seizoenen in de toenmalige derde klasse, later de tweede amateurafdeling en ook in de derde amateurafdeling.

Medio 2019 vertrok hij naar Olsa Brakel en zou er vier seizoenen blijven. Op 3 februari 2021 mocht hij met Brakel voor de Belgische beker tegen Club Brugge aantreden en hij speelde een meer dan behoorlijke wedstrijd, al ging zijn ploeg met 6-1 de boot in.

Door KM geschoold

“Na vier jaar shotten in de Oost-Vlaamse gemeente vond ik de al bij al verre verplaatsingen welletjes geweest en dus kwam ik in het huidige seizoen dichter bij huis spelen, met name bij SK Roeselare”, aldus Seba. “Dat is een club in derde amateur met steile ambities. Zoiets brengt evenwel groeipijnen mee en ik voel me beter in een warme, familiale club waar er op de eerste plaats belang gehecht wordt aan de groep in plaats van aan het individu. Vandaar dat het bij een jaartje Roeselare zal blijven en ik met heel veel plezier naar KM Torhout terugkeer. Ik kijk reikhalzend uit naar mijn overstap vanaf juli.”

“Ik hoop bij KM op een stabiel seizoen met mooie thuismatchen en veel ambiance”

“In Torhout spelen valt trouwens ook beter te combineren met ons gezin en onze woonplaats Brugge. Plus: mijn ouders wonen in Torhout en ook dat is handig. Ik hoop bij KM op een stabiel seizoen met mooie thuismatchen en veel ambiance. Ik zal opnieuw terechtkomen in een warme club, die ik bovendien door en door ken. Ik ben als het ware door KM geschoold. Ik ben er gevormd als speler, jeugdtrainer en persoon. Ik ken er nog heel wat mensen, zoals pakweg Kris Defreyne, Daniël Verduyn en Steve Boddin. Te veel namen om op te noemen. Ik heb er tevens een vijftal jaar jeugdploegen mogen trainen.”

Contractverlengingen op papier

Intussen zit KM niet stil en heeft het niet alleen de inkomende transfer van Sebastiaan Cordie afgerond, maar zopas ook heel wat contractverlengingen voor spelers uit de A-kern op papier gezet.

De volgende zeven vertrouwde namen hebben voor KM bijgetekend: Quinten Cromheecke, Ebe Tanghe, Milan De Baes, Natan Sabbe, Colin Dumoulin, Bjarne Cardon en Shun Ballegeer. Laatstgenoemde is de speler met de langste staat van dienst. Hij is straks aan zijn zesde seizoen bij de Torhoutse ploeg toe en is er zo’n beetje het uithangbord van geworden. Hij kan zowel op het middenveld als in de verdediging zijn mannetje staan en moet samen met Sebastiaan Cordie voor defensieve stabiliteit zorgen.

“Ik kan niet wachten om er tegenaan te gaan”, lacht Seba. “Deze transfer voelt bij mij als thuiskomen. Ik besef dat KM, dat momenteel laatste staat, nog niet gered is in tweede amateur, maar ik hoop dat het goed komt. Is dat niet het geval, dan zullen we ons best doen om volgend seizoen snel weer naar tweede te stijgen.”