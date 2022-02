SCT Menen stopt na dit seizoen: “Met pijn in het hart”

Het bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel: na 116 jaar houdt SCT Menen het na dit seizoen helemaal voor bekeken. SC Menen, in 1906 lid geworden van de Belgische Voetbabond met stamnummer 56, was een van de oudste clubs van België. Nadat SC Sporting in 2014 fuseerde met Toekomst Menen, werd de club omgedoopt tot SC Toekomst Menen.

Voorzitter Dimitri Mullebrouck bracht woensdagavond de pijnlijke boodschap over. “Met pijn in het hart hebben wij, de leden van de VZW, beslist om vanaf volgend seizoen een volledig einde te maken aan het voetbal in onze club, dit zowel voor de jeugd als onze eerste ploeg. Het huidig seizoen wordt volledig afgewerkt. Deze pijnlijke en emotioneel zware beslissing werd unaniem genomen op de bijzondere algemene vergadering van dinsdag 22 februari 2022. De redenen waarom wij ophouden met de club kunnen als volgt worden samengevat: de financiële toestand is niet meer houdbaar, dit omwille van de steeds stijgende exploitatiekosten en dalende inkomsten uit sponsoring, steeds minder toeschouwers tijdens onze thuismatchen, minder ontvangsten cafetaria, en zo kunnen we nog doorgaan. De coronapandemie heeft ons ook geen goed gedaan. We werden een tweetal seizoenen geplaagd met het gedeeltelijk of volledig stilleggen van de competitie, hierdoor hebben wij diverse inkomsten uit sponsoring, jeugdtornooien en allerhande activiteiten verloren terwijl de vaste kosten, zoals energie en andere zaken steeds maar bleven stijgen.”

Voorzitter Dimitri Mullebrouck. © Maxime Petit MP

“Op zoek gaan naar sponsors is een huzarenwerk, en met de pandemie was dit zeker niet opportuun om sponsorcontracten te verlengen alsook om nieuwe sponsors aan te trekken. Het werd en wordt ook alsmaar moeilijker om nieuwe vrijwilligers warm te maken om zich belangeloos in te zetten voor de club en mee te willen werken aan diverse activiteiten. De keuze om te stoppen met het voetbal is de enige, bewuste, correcte en eerlijke keuze die wij konden nemen, gezien wij de verdere toekomst niet kunnen inschatten wegens de budgettaire onzekerheid en niet verder willen doen met onvoorziene omstandigheden die ons pad zouden kruisen. We spreken dan ook van een totale domper om het glorieuze stamnummer 56 (reeds 116 jaar) en de trots van het Meense voetbal na 120 jaar op te geven. Wij willen langs deze weg ook iedereen bedanken zowel onze leden, trainers, sponsors, medewerkers, voor de jarenlange inzet aan onze club KSCT Menen”, besluit Dimitri Mullebrouck. (AV)