Sammy Bossut hangt zijn voetbalschoenen aan de haak

Sammy Bossut heeft dinsdag op sociale media bekendgemaakt aan het einde van het seizoen te zullen stoppen met voetballen. De 39-jarige doelman stond zeventien jaar onder de lat bij Zulte Waregem. De voorbije twee seizoenen was hij actief bij KRC Harelbeke in tweede nationale, het vierde niveau in België.

Bossut beleefde bij Zulte Waregem verschillende hoogtepunten. Hij won de Beker van België in 2017, werd vicekampioen in 2013 en speelde drie seizoenen Europees voetbal. In totaal kwam hij tot 473 wedstrijden voor Essevee. Hij maakte als derde doelman ook deel uit van de selectie van de Rode Duivels voor het WK van 2014 in Brazilië.

KRC Harelbeke staat na 21 speeldagen derde in tweede nationale A. Het strijdt nog volop mee om promotie naar de hoogste amateurdivisie.