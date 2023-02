Rune Moerkerke gaat met FC Gullegem op zoek naar derde overwinning op een rij

De komst van de nieuwe T1 Stefaan Deloose zorgde voor een heus schokeffect. Na vorige week Erpe-Mere pakten de rood-witten nu ook de scalp van Brakel (2-3). Zondag krijgt Gullegem concurrent Wetteren over de vloer.

Een 9 op 9 moet kunnen. De komst van de nieuwe T1 Stefaan Deloose ging niet onopgemerkt voorbij. Met tweede overwinningen op rij, iets wat Gullegem dit seizoen nog niet kon verwezenlijken, gaf de 51-jarige Kooigemnaar zijn naamkaartje af. De opmerkelijkste ingreep van de nieuwe coach viel vooral in de smaak van de nog altijd maar 18-jarige Rune Moerkerke, die zich nu mag uitleven in een rol als schaduwspits. Op Brakel scoorde snelle Rune zijn tweede doelpunt op rij. “Op de 10 kan ik me meer uitleven”, lacht Rune Moerkerke. “Ik kom er meer aan de bal, kan met mijn snelheid iets forceren. En dat ik nu meer dan op de flank tot scoren kom, is goed meegenomen. Zonder afbreuk te doen aan onze vroegere T1 Jordi Jemiengre kreeg zijn opvolger meteen de ganse groep op zijn hand. Zeker na twee overwinningen op rij zit de vlam opnieuw in onze pijp. Met 6 op 6 doen we een uitstekende zaak en zijn we weg van de onderste gelederen. Maar de klus is nog niet geklaard. Zondag aan huis tegen Wetteren moeten we doorgaan op ons elan. Geen twee zonder drie”, besluit Rune Moerkerke.

Zondag 26 februari 15 uur: FC Gullegem – FC Wetteren.