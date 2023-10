Roeselaarse tweelingbroers Jules en Arthur (20) hebben het naar hun zin bij Mandel United: “Deze club past echt bij ons”

Met hun 20 jaar horen ze bij de youngsters in het team, maar met hun goals zorgden ze al voor punten voor Mandel United. De Roeselaarse tweelingbroers Jules en Arthur Desot willen hogerop als voetballer en het liefst met Mandel United.

Hun eerste voetbalpasjes zetten ze bij KSV Rumbeke, waarna ze naar KSV Roeselare en vervolgens voor vier jaar naar Cercle Brugge trokken. Bij KV Kortrijk schopten ze het tot de beloften, maar doorbreken naar het eerste elftal bleek moeilijk. “Van Karim Belhocine kregen we veel kansen, hij vond het leuk een tweeling op te stellen. Hij beschouwde ons als zijn jokers”, blikken ze terug.

De broers van de eeneiige tweeling uit elkaar houden, het is niet iedereen gegeven. “We dragen ons haar wat anders”, geeft Jules een tip. “Maar er is inderdaad vaak wat verwarring.”

“We hebben een coach die grinta uitstraalt en die ook gelooft in ons”

Beide broers studeren momenteel nog aan de Vives hogeschool, Jules wil business manager worden, Arthur studeert ‘sales support’. Hun voetbalparcours verliep tot nu compleet gelijk, al kon dat anders gelopen zijn. “Toen we nog jonger waren, werden we bewust samen gehouden, dat was praktisch ook makkelijker. Maar op de duur kwam er interesse van verschillende ploegen voor elk van ons. Vorig jaar besloten we de stap te zetten van de beloften naar het ‘mannenvoetbal’… We verbonden ons lot daarbij niet aan elkaar, maar uiteindelijk zijn we toch samen bij Mandel United beland. Het was onze manager Renée Vandermeersch (weduwe van Fernand Goyvaerts, red.) die ons hier stalde. Ze vond de club en trainer wel bij ons passen en ze heeft gelijk.”

Ambitie tonen

Jules is aanvallende middenvelder, Arthur speelt voorin. Als aanvaller of valse spits. Arthur scoorde de winning goal op Aalst, Jules de twee goals tegen Sparta Petegem. Telkens goed voor de drie punten. “Volgens de buitenwereld zouden we vooral moeten strijden tegen de degradatie, een krant voorspelde de 13de plaats voor ons. Maar we moesten voor het seizoen een Excel-bestandje invullen, daarop mikten we beiden op een topvijfplaats. En dat moet ook kunnen, je moet ambitie tonen. Er zijn hier veel nieuwe spelers, maar we hebben een coach met veel grinta die in ons gelooft en dat ook uitstraalt. Op Jong Essevee behaalden we een punt, maar we hadden ook 70 minuten de bovenhand. Op Aalst gaan winnen, dat zullen er ons niet veel nadoen. Nu moeten we KSV Oudenaarde bekampen.”

Goede groepssfeer

De Oost-Vlamingen tellen een punt meer dan Mandel. “Die ploeg kennen we niet echt, maar we zullen deze week wel van de coach te horen krijgen waar we op moeten letten. Maar we spelen ook telkens onze eigen wedstrijd, we geloven in onze eigen kwaliteiten. Er zijn hier veel nieuwe spelers, maar de groep klit goed ineen. Er heerst hier weer een echte West-Vlaamse mentaliteit. En er komt ook opnieuw veel volk naar het stadion, het is leuk om voor een grote aanhang te voetballen. Ook wij doen ons deel en brengen wat supporters mee.”

Vorig seizoen bij KVK moesten de broers soms tot twee keer per dag trainen. “Hier spelen is beter combineerbaar met onze studies. Maar we blijven zeker ambitieus, waarom niet dromen van een profcarrière? We zijn nog jong en kunnen progressie maken. We kijken enkel omhoog, we willen groeien en het liefst met Mandel United”, aldus de broers die de voetbalmicrobe erfden van hun pa en opa.

Tegen KSV Oudenaarde is Sibert Himpe geel geschorst, Thibau Laevens, Jaron Dumortier en Donjet Shkodra ontbreken door blessures.