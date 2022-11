Rodrigue Dutoit (KM Torhout) over het moeilijke seizoen: “Felle strijd met een zestal teams voor het behoud”

KM Torhout ging met een 1-0-voorsprong de rust in tegen Oostkamp, maar wegens de mist werd de wedstrijd gestaakt. Een tegenvaller voor de mannen van Geert Versavel, die zaterdag de verplaatsing naar de jonge B-ploeg van SV Zulte-Waregem maken.

“Uiteraard hadden we de match tegen Oostkamp graag afgemaakt”, klinkt het bij doelman Rodrigue Dutoit. “Met een 1-0-voorsprong zag het er namelijk veel beter uit voor ons dan voor Oostkamp. Maar goed, dat zijn dingen die we zelf niet in de hand hebben. Wat we wel zelf in de hand hebben, is hoe hard we trainen. Zo vroeg de coach ons om dit weekend individueel onze conditie te onderhouden. Als je naar de stand kijkt, kunnen we namelijk niet gewoon van wat extra rust genieten. Hard blijven werken is de boodschap.”

Geert Versavel nam een paar weken geleden over van Stijn Meert. De nieuwe T1 loodste KM al naar een puntje op Brakel en leek tegen Oostkamp nu zelfs op weg naar een driepunter. “We kenden Geert natuurlijk al als T2, waardoor we het gewoon zijn om training van hem te krijgen. De trainerswissel verliep daarom ook vlot en de spelersgroep vindt het prettig om onder Geert te werken.”

We lieten al belangrijke punten liggen tegen rechtstreekse concurrenten

Met acht punten hangt KM Torhout in de onderste regionen van de klassering. “Maar we zullen er natuurlijk alles aan doen om in tweede amateurklasse te blijven”, maakt de 30-jarige Noord-Franse doelman vastberaden duidelijk. “Het is zeker mogelijk, maar we zullen met een zestal teams tot de laatste wedstrijden moeten strijden om het behoud veilig te stellen. Helaas lieten we al belangrijke punten liggen tegen rechtstreekse concurrenten, dus moeten we die punten elders zien te rapen.”

Het vertrouwen blijft

Misschien kan dat zaterdag, op het veld van SV Zulte-Waregem B, dat zich met 18 punten in de top vijf heeft genesteld. “Dat wordt dus andermaal een lastige klus”, weet Rodrigue, die sinds eind september een vaste stek onder de lat veroverde. “Maar zoals ik al zei, moeten we dringend punten pakken in de strijd om het behoud. We zullen 200% gefocust zijn. Als we onze taken goed uitvoeren, heb ik er vertrouwen in dat we een goed resultaat kunnen behalen”, besluit de sympathieke doelman, waarvan broer William Dutoit, bekend van zijn verleden bij KV Oostende en Sint-Truiden, momenteel bij Deinze aan de slag is.

Zaterdag 19 november om 18.30 uur: SV Zulte-Waregem B – KM Torhout A.