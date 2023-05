RC Harelbeke verzekert zich van behoud in de allerlaatste minuut: “We moesten alles blijven geven”

Geen Netflix-serie die spannender is dan wat de Ratjes van het Forestierstadion vorige zondag wisten te presteren. Na een dubbele achterstand bij rust knokt Harelbeke zich tegen Westhoek helemaal terug in de match, maar krijgt dan toch nog de 2-3 tegen. Tot Pieter De Smedt in minuut 91 zijn duivels ontbindt en de gelijkmaker tegen de touwen jaagt. RC Harelbeke is gered!

Het leek wel of tal van spelers met stress hadden af te rekenen. In de eerste helft lukte niets. Er werd door de paars-witten geen halve kans bijeengevoetbald. Het was integendeel het Ieperse Westhoek dat na een halfuur de match zo goed als gewonnen had. Al in de tweede minuut lukte de bezoekende kapitein Laurens Simoens het openingsdoelpunt. Rond het half uur deed Laurens Nys dat nog eens dunnetjes over.

0-2 aan de rust. Geen voetballiefhebber die Harelbeke nog een kans toedichtte. Iedereen zat al met zijn gedachten bij de komende wedstrijd tegen Gullegem, de laatste herkansing. Bij verlies kon Westhoek namelijk nog enkel bijgebeend worden in die allerlaatste wedstrijd van het seizoen.

“Ik wilde in schoonheid eindigen, heb hier drie mooie seizoenen gespeeld” – Ernest Nfor

Het moet zijn dat coach Derveaux een donderpreek gaf aan de rust. Hij bracht Ernest Nfor in. In elk geval kwam er een heel ander Harelbeke uit de kleedkamer. De vechtlust was terug en er werd hard gewerkt. In zoverre zelfs dat Westhoek het tempo maar moeilijk kon bijhouden. En Harelbeke kreeg loon naar werken. Tony Lamin Soly lukte de aansluitingstreffer kort na rust en toverde halfweg de tweede periode nog een keer: het stond warempel 2-2 en RC Harelbeke was gered. “Sommigen hadden Soly al in de loop van het seizoen afgeschreven. Mogen we blij zijn dat we hem hadden”, stelde coach Derveaus na afloop van de wedstrijd.

Vechtlust

Slik, amper 5 minuten later potte Dirk-Jan Sasha Dewaegemaeker de – dat dacht iedereen toch – winning goal. Maar Harelbeke zou Harelbeke niet zijn mocht het opgeven. Net dat is dit seizoen de redding geworden. Al was het afwachten tot de allerlaatste minuut van de wedstrijd. Pieter De Smet lukte in de 91e minuut met een pegel de 3-3 gelijkmaker. Harelbeke speelt ook volgend seizoen in de tweede nationale reeks. De afscheidnemende Ernest Nfor was een heel gelukkig man.

“Dit kan tellen”, wist hij na afloop van de wedstrijd. “Ik wilde zo graag met dit Harelbeke in schoonheid eindigen. Ik heb hier toch drie mooie seizoenen gespeeld. Maar het kostte ons veel moeite. Onze eerste helft was zeker niet goed. Gelukkig haalden we in de tweede periode wel weer ons gewoon niveau. We wisten wel dat we alles moesten geven of dat het anders te laat ging zijn. Ik ben supercontent”, besloot de 37-jarige Nfor die volgend seizoen naar Destelbergen (1e provinciale Oost-Vlaanderen red.) trekt. (MVA)