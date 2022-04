RC Harelbeke strijdt om vierde eindrondeticket

Rare wending in de tweede nationale reeks. KFC Sparta Petegem heeft de titel beet, maar wil niet promoveren naar eerste nationale. Daarvoor vroeg de ploeg trouwens ook geen licentie aan. Door het afhaken van KSK Zwevezele krijgt RC Harelbeke zo nog een kans om een eindrondeticket te bemachtigen.

Rare wending in de tweede nationale reeks. KFC Sparta Petegem heeft de titel beet, maar wil niet promoveren naar eerste nationale. Daarvoor vroeg de ploeg trouwens ook geen licentie aan. Daardoor zal de tweede in de rangschikking, VK Ninove, promoveren en volgend seizoen in de hoogste nationale amateurreeks uitkomen.

Bijkomende stijger

Blijft dus nog de eindronde die moet betwist worden zonder het afhakende KSK Zwevezele dat niet meer wenst aan te treden in het nationaal voetbal. De ploegen die de bijkomende stijger via de eindronde moeten betwisten zijn: KSC Lokeren-Temse, Olsa Brakel, KVV Zelzate en een vierde ploeg die pas na de laatste speeldag kan worden aangeduid. Zoals de klassering er nu voorstaat zal dat ofwel KFC Merelbeke ofwel RC Harelbeke worden.

Harelbeke moet winnen, Merelbeke heeft genoeg aan een gelijkspel. De Harelbeekse trainer Bruno Derveaux is al 25 jaar hoofdtrainer, waarvan 22 jaar in de provinciale reeksen. Niet minder dan 16 keer pakte hij een prijs: de titel of de eindronde. Na drie jaar nationaal voetbal kan daar dus een nóg een prijs bijkomen. Niet mis, zo’n balans.

“Geen evidentie”

“Het betekent toch dat we met onze ploeg tot op de laatste speeldag kunnen meedingen voor een prijs”, reageert trainer Bruno Derveaux. “Daar ben ik al zeer tevreden mee.”

“Mocht daar nu nog een wedstrijd tegen pakweg KSC Lokeren-Temse tussen zitten, dan zou dat voor de club méér dan welkom zijn. Maar we moeten niet dromen. Merelbeke heeft de beste kansen. Aan één puntje hebben zij al genoeg. Het wordt dus zeker geen evidentie”, besluit Derveaux. (MVA)