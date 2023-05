RC Harelbeke strijdt met maar liefst acht ploegen nog voor het behoud: “We moeten ons zondag redden”

RC Harelbeke won wel vorige speeldag, maar het is nog helemaal niet zeker dat zij ook volgend seizoen in de 2e nationale reeks mogen aantreden. Rechtstreekse concurrent Gullegem won van de leider met 1-0. Westhoek verloor van Sparta Petegem met 1-2, en dat is dan weer wel in het voordeel van Harelbeke. Feit blijft dat het nog helemaal niet gespeeld is in die tweede nationale reeks.

Harelbeke ging winnen in Zulte tegen Essevee U21. Op een diefje, dat wel, maar dat telt ook. “Wij zijn verplicht van naar ons eigen te kijken”, reageert trainer Bruno Derveax naderhand. “Het verwonderde mij zeer dat Gullegem tegen de leider in de competitie kon winnen. Onverwacht toch. Dat betekent eigenlijk dat ze zowel voor de degradatie als voor die testwedstrijd veilig zitten. Gullegem kan die laatste match tegen ons nu misschien aanvatten met spelers die ze ook wel eens een kans willen geven. Dat kan voor ons niet ongevaarlijk zijn. Spelen tegen een ploeg waarvan de spelers zich willen bewijzen tegenover hun trainer, is nooit gemakkelijk.”

Kaarten zelf in handen

“We het zelf zullen moeten doen. Gelukkig blijven we de kaarten zelf in handen hebben. In principe moeten we Westhoek thuis kunnen wegzetten. Als dat lukt, dan zijn we gered. Mocht dat niet lukken, dan krijgen we nog een herkansing op Gullegem. Wordt het een catastrofe met 0 punten op 6, ook dan krijgen we nog een tweede zit met een barragewedstrijd. Het wordt dus in elk geval alle hens aan dek! Als je moet beginnen kijken naar wat andere ploegen realiseren, dan ben je helemaal verkeerd bezig. Dat niet doen, is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan, iedereen kijkt nu naar die tabel. Westhoek zal zeker zijn vel duur verkopen. Dat deden ze vorig weekend ook. Pas op het einde zijn ze er tegen Petegem onderdoorgegaan. Er zitten daar ook heel wat spelers die bereid zijn om te knokken tot de laatste seconde. Ze gaan niet naar Harelbeke afzakken om het ons te gunnen. Zoveel is zeker.”

“Dit wordt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen” – Kapitein Niels Vandenbroucke

Match van de waarheid

Kapitein Niels Vandenbroucke is duidelijk: “We moeten ons zondag redden. We staan 3 punten voor op Westhoek en wonnen 1 wedstrijd meer. We moeten er voor gaan en ons veilig stellen. Er zal heel wat druk opzitten. Ook voor Westhoek eigenlijk. Dit wordt gewoon de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Voor beide ploegen. Spijtige zaak is natuurlijk dat we Oscar Van Mol moeten missen (2 keer geel in de wedstrijd tegen Essevee U21 red.). Dat is een voetbalwet. Als je zo’n lang seizoen speelt, dan gebeuren zulke zaken: geel, of rood, of blessures. Dat is nu eenmaal zo. Jammer, dat zeker, maar daar moeten we niet al te veel energie in steken. Er zijn nog andere spelers die op die positie kunnen spelen. Wij rekenen er niet op dat we met 1 puntje genoeg hebben. Wij gaan voluit voor de overwinning.”