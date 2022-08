RC Harelbeke heeft met Jorben Vanhulle nieuwe spits beet

Na het vertrek van Vandekerkhove was het zaak voor de sportieve cel van RC Harelbeke om versterking in de voorste gelederen te vinden.

Lang heeft het niet geduurd. Vrijdagnamiddag tekende bij sportief manager Dino Rogiers de 21-jarige linker spits Jorben Vanhulle. Vanhulle kreeg zijn opleiding bij Club en Cercle Brugge. Hij maakte nadien deel uit van de A-Kern van KV Oostende. Vorig seizoen verkaste hij naar FC Dender, waar hij een profcontract kreeg.

De uit Brugge afkomstige beloftevolle spits gaat het nu proberen in de 2de nationale afdeling. Verschillende clubs hengelden achter zijn diensten. Zo kreeg hij ook een aanbieding van 1ste nationaler VK Ninove. Toch tekende hij bij de Ratten. “Omdat ik hier het beste gevoel kreeg”, meldt de nieuwe linksvoor van het Forestierstadion.

Trainer Bruno Derveaux is in de wolken met de nieuwe versterking. “Dit bewijst dat er in RC Harelbeke ernstig werk wordt geleverd. Ik heb ook weet dat Lokeren-Temse Jorben wou inlijven. En vooral KM Torhout deed er alles aan om hem net voor onze neus nog weg te plukken. Je ziet van hier dat ik blij ben met deze aanwinst.” (MVA)