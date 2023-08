RC Harelbeke heeft met ex-prof van KV Oostende een bijkomende spits beet

De 22-jarige Preben Stiers doorzwom al vele voetbalwatertjes. De Assenaar genoot zijn jeugdopleiding bij KV Oostende.

In 2021 kreeg hij er zelfs een profcontract. Hij werd toen meteen verhuurd aan het Nederlandse FC Den Bosch. Hij maakte in de Nederlandse competitie zijn eerste doelpunten, onder andere tegen AZ. In 2022 keerde Stiers dan terug naar de heimat. Oostende degradeerde en zijn profcontract liep af.

Het was al langer geweten dat RC Harelbeke op zoek was naar wat meer scorend vermogen. Met Stiers lijken ze een potentieel mooie transfer te hebben gerealiseerd. (MVA)