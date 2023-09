RC Harelbeke haalt nog extra versterking binnen: ploeg huurt Yassin Ben Omar van Lokeren-Temse

Door de vele geblesseerde spelers bij de Forestierjongens zag het bestuur van RC Harelbeke zich genoodzaakt om nog bijkomende versterking aan te trekken.

Met KSC Lokeren-Temse (1e nationale) werd overeengekomen dat Yassin Ben Omar een jaartje bij RC Harelbeke kan aantreden. Dit gebeurt op huurbasis. Ben Omar speelde in zijn jeugd bij Beveren. In 2020 werd hij door Lokeren binnengehaald. Hij speelde zowat alle wedstrijden, tot hij in 2022 gekwetst raakte.

De aanvallende middenvelder, die in Belsele bij Sint-Niklaas woont, is weer fit en is erop gebrand om zich in Harelbeke opnieuw te kunnen tonen. De 24-jarige student chemie aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen speelt het liefst op positie 10 en is een creatieve speler die moet helpen voor gevaar te zorgen. Ben Omar zal bij RC Harelbeke tevens zijn ex-ploeggenoot van Lokeren-Temse Kyeremeh Gyamfi terugvinden. Kyeremeh zit voorlopig ook nog bij het met blessureleed geplaagde kwintet. (MVA)