“Ook nog nieuwkomers op komst”: ook kapitein Jeremy Brogniez (straks 36) verlengt bij Mandel United

Jeremy Brogniez, de man die bij Mandel United de lijnen uitzet, is ook volgend seizoen nog actief bij de ploeg uit tweede afdeling.

Jeremy Brogniez wordt eind deze maand 36 jaar, maar lijkt wel herboren in zijn nieuwe positie die hij bij Mandel United bekleedt. Hij blijft uiteraard altijd een aanvallend denkende speler, maar staat nu een rijtje lager op het veld. In een interview aan KW vertrouwde hij toe dat hij twijfelde over zijn toekomst. Er is de leeftijd en natuurlijk ook de afstand, de middenvelder woont met zijn gezinnetje immers in Veurne. Maar Mandel United kon hem toch overtuigen om er nog een jaartje bij te doen. “Het is een eer om hier kapitein te zijn”, liet hij zich toen ook ontvallen.

Na de eerdere contractverlengingen van tien spelers, de komst van aanvallende middenvelder Liam Prez (FC Gullegem) die ook al de goesting uitsprak om met Jeremy Brogniez samen te spelen, blijft nu ook de kapitein (‘El Capo’) de club trouw. Er zijn ook nog enkele nieuwkomers op komst, maar daarover later meer.

Komende zaterdag ontvangt Mandel United buur FC Gullegem voor een belangrijk duel in de brede buik van de rangschikking in tweede afdeling VV.