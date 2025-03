Olivier Verwilst: “Half werk is niet aan mij besteed”

Het ziet ernaar uit dat de jongens van de Valkaart een trainerstrio hebben gevonden dat ettelijke seizoenen samen zal blijven. Het klikt tussen Jürgen Van Opstaele, Olivier Verwilst en keeperstrainer Thierry Kestremond, al een eeuwigheid in functie.

KSV Oostkamp startte het seizoen in tweede afdeling met het trainersduo Stijn Desmet en Kenneth Dhondt. Op 23 november zat opvolger Jürgen Van Opstaele voor het eerst in de dug-out. Een week later was hij al vergezeld door Olivier Verwilst, een kenner van het huis. “Die aanbieding kwam uit het niets. Gedurende acht seizoenen voetbalde ik op de Valkaart, telkens vier jaar met daartussenin vier competities bij Damme. Toen Dieter Lauwers de scepter zwaaide mocht ik hem al eens twee kampioenschappen assisteren. Vervolgens hield ik het voor bekeken wegens werkomstandigheden als schooldirecteur. Ik vond dat ik niet kon doen wat ik wilde wegens gebrek aan tijd. Half werk is echt niet aan mij besteed.”

Perfectionisten

“Vermits mijn zoon Maxim bij Oostkamp voetbalt, bleven de contacten levendig. Niettemin heb ik nooit actief de eerste ploeg gevolgd. Voorzitter Paul Devliegere, met wie ik altijd een goede verstandhouding had, belde en bood me het assistentschap aan. Na wat wikken en wegen aanvaardde ik vermits ik nu wel een balans kon vinden tussen werk en voetbalpassie. Natuurlijk klikt het met de T1 en de keeperstrainer. We zijn alle drie gek van het spelletje en willen de vereniging helpen. Wel moeten we nog een beetje zoeken naar de ideale werkomstandigheden, gewoon omdat we perfectionisten zijn in om het even wat we doen. Alle beslissingen worden genomen in onderling overleg, wat mij betreft vormen we een perfect team.”

Transfers

Update met betrekking tot transfers. In: Quinten Cromheecke (KVD Oostende), Colin Dumoulin (KM Torhout), Michiel Platteau (Cercle Brugge) en Andrew Vanderbiest (Westhoek). Out: Thijs Benoot en Laurenz Simoens (beiden Jong Male), Phil Canoot en Jari Timmerman (beiden Maldegem), Rien Plasschaert en Jari Vande Maele (beiden Varsenare), Jules Vanhaecke en Broes Willem (beiden KVD Oostende). (JPV)

Zaterdag 8 maart om 19.30 uur: KSV Oostkamp A KFC Sparta Petegem A.