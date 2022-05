Olivier Scholaert volgend seizoen nieuwkomer bij KVK Westhoek: “Dicht bij huis en het meest concreet”

Olivier Scholaert nam na elf jaar afscheid van Cercle Brugge en kiest nu voor een nieuwe uitdaging bij KVK Westhoek waar hij een verbintenis ondertekende voor één seizoen.

Olivier Scholaert speelde onlangs zijn laatste wedstrijd voor Cercle Brugge, met de beloften tegen Zulte Waregem. Hij was einde contract bij groen-zwart en een verlenging zat er niet in. “Uiteraard was ik wat ontgoocheld, maar ik had het een beetje zien aankomen. Een nieuwe ontmoeting of een gesprek bleef uit en ik had mij er dan reeds bij neergelegd dat ik niet mocht blijven.”

Olivier kende een mooie periode in Brugge en werd onder andere met groen-zwart kampioen bij de U16. “Dat was leuk om mee te maken. Eigenlijk heb ik mij daar altijd wel goed geamuseerd.” Hij kiest nu voor een nieuwe uitdaging bij KVK Westhoek. “Er waren wel wat ploegen die interesse hadden in mij. Het is straks dicht bij huis en zij waren het meest concreet tijdens de diverse gesprekken die ik er voordien had”, vertelt de middenvelder. “Ik hield er ook een goed en leuk gevoel aan over en zo kwam ik uiteindelijk tot die beslissing.”

Zelfde niveau

Westhoek voetbalt straks in tweede amateur of dezelfde reeks waar wellicht ook de beloften van Cercle in zullen uitkomen. “Ik kon er blijven, in diezelfde ploeg. Maar elke dag naar Brugge pendelen, zag ik niet echt meer zitten. Terwijl dat ik met Westhoek op hetzelfde niveau kan voetballen en ook minder moet trainen, wat voor mij gemakkelijker zou zijn eens ik aan het werk ben.”

Scholaert is ondertussen reeds afgestudeerd als leerkracht lichamelijke opvoeding en is nu op zoek naar een job in de richting. Hij startte overigens als voetballer op vijfjarige leeftijd bij KSV Roeselare waar hij vrij vlug in de nationale reeksen terechtkwam. Vijf jaar later werd hij gescout door zowel Cercle als Club Brugge en koos voor groen-zwart. Vanaf de U12 doorliep hij er alle jeugdreeksen. Hij is een linksvoetige aanvallende middenvelder, die ook op de flanken kan worden uitgespeeld.

Ambities

De 21-jarige voetballer uit Langemark is een technische speler die met een uitstekende passing de aanvallers kan voeden en in stelling brengen. Over de ambities volgend seizoen wil KVK Westhoek nog niet veel kwijt.

“Binnenkort is er een vergadering waar toch wel één en ander zal worden bekendgemaakt, wat ze in de komende competitie willen bereiken. Persoonlijk ken ik niet echt spelers daar, wel enkele waar ik in het verleden nog tegen gespeeld heb”, besluit Olivier Scholaert. (ACR)