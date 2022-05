Olivier Scholaert van Cercle Brugge naar KVK Westhoek

Olivier Scholaert speelde vorige week zijn laatste wedstrijd voor Cercle Brugge, met de beloften tegen Zulte Waregem.

Hij was einde contract bij groen-zwart en een verlenging zat er niet in. Hij kiest nu voor een nieuwe uitdaging bij KVK Westhoek in tweede afdeling.

Scholaert startte op vijfjarige leeftijd bij KSV Roeselare waar hij vrij vlug in de nationale reeksen terechtkwam. Vijf jaar later werd hij gescout door zowel Cercle als Club Brugge en koos hij voor groen-zwart.

Vanaf de U12 doorliep hij er alle jeugdreeksen. Hij is een linksvoetige aanvallende middenvelder, die ook op de flanken kan worden uitgespeelde. De 21-jarige voetballer uit Langemark is een technische speler die met een uitstekende passing de aanvallers kan voeden en in stelling brengen.