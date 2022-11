Olivier Scholaert maakt met succes overstap van beloften Cercle Brugge: “Heel tevreden bij KVK Westhoek”

Olivier Scholaert ruilde in het tussenseizoen de beloften van Cercle Brugge in voor KVK Westhoek, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde. “Ik kon ook kiezen voor Winkel en Torhout. Bij Winkel kreeg ik geen goed gevoel en met Torhout heb ik niet eens gepraat. Bij trainer Bruno Debo voelde ik mij onmiddellijk op mijn gemak”, vertelt de Langemarkenaar.

Olivier Scholaert (22) koos ook voor KVK Westhoek omdat hij als leerkracht lichamelijke opvoeding sinds begin dit schooljaar werk vond in de lagere scholen Sint-Michiels en Lyceum Heilige Familie in Ieper en Sint-Vincentius in Zillebeke. Op die manier komt hij aan een voltijdse job.

Jimmy De Wulf

“Was ik bij de beloften van Cercle Brugge gebleven, dan had ik drie keer per week moeten trainen en dat was niet te combineren met mijn job”, vertelt Olivier. “Bij Cercle Brugge heb ik wel veel geleerd van trainer Jimmy De Wulf. Een sympathieke man die de juiste mentaliteit en beleving meegaf.”

“De liefde voor het voetbal heb ik van mijn vader Willem. Op vierjarige leeftijd trok ik naar de voetbalschool in Roeselare omdat ik wel al wou beginnen voetballen maar ik bij Langemark niet terechtkon. Mijn middelbare studies volgde ik in Brugge, waar ik naar de sportschool ging en er zes jaar op internaat zat. Intussen haalde ik ook mijn diploma bachelor LO in Vives Brugge. Ik ben beginnen voetballen bij Cercle Brugge. Eerst voerden mijn vader en moeder mij afwisselend naar Brugge. Toen ik op internaat zat, ging ik naar de training met de fiets of met een busje. Ik schopte het er tot de beloften en heb ook de kans gekregen om bij Club te gaan voetballen, maar als Anderlechtfan zag ik dat niet zitten. Ik ben nog altijd Anderlechtsupporter, maar niet fanatiek.”

KVK Westhoek is een club die respect toont voor de spelers

Intussen voelt Olivier zich thuis bij KVK Westhoek en geeft er ook training aan een gewestelijke ploeg U11. “Ik ben naar Westhoek gekomen in de overtuiging dat ik er meer ervaring kan opdoen”, vervolgt Olivier. “In het begin was het wat aanpassen, want er is een behoorlijk verschil tussen het voetbal bij de beloften en spelen op amateurniveau. Van trainer Debo had ik wel de garantie gekregen dat ik mijn kans in de eerste ploeg zou krijgen. Enkel in de eerste wedstrijd tegen de beloften van Zulte Waregem begon ik als bankzitter. Ik kwam in en scoorde twee doelpunten. Momenteel zit ik aan drie goals en heb ik één assist gegeven. Het was op een voorzet van mij dat Laurenz Simoens de winning goal tegen RC Gent in de slotfase binnenkopte. Ik heb het gevoel dat het steeds beter gaat. De sfeer bij Westhoek is goed, ik klaag zeker niet over de mentaliteit.”

Extra seizoen?

“Mijn contract bij Westhoek loopt één jaar, maar ik ben niet de persoon die geneigd is om vaak van club te veranderen. Als dit seizoen meevalt, wil ik er nog wel een seizoen bijdoen. KVK Westhoek is een club die respect toont voor de spelers en die correct is in het uitbetalen. Tegen Merelbeke verloren we met 1-0 en eigenlijk was dat terecht. Volgende zondag trekken we naar Zelzate, een ploeg die één punt minder heeft dan wij. Het wordt weer een moeilijke wedstrijd, maar ik hoop om niet met lege handen uit Oost-Vlaanderen terug te komen”, besluit Olivier Scholaert.

Zondag 13 november om 14.30 uur: KVV Zelzate – KVK Westhoek.