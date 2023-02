Nieuwe T1 Stefaan Deloose (FC Gullegem – 2) start met winst: “Dit is een leuke binnenkomer”

De 1-0-nederlaag op Torhout bleef niet zonder gevolgen. Vorige week woensdag trok het rood-witte bestuur aan de noodrem, en bedankte het T1 Jordi Lemiengre voor bewezen diensten. In zijn plaats kwam Stefaan Deloose. De 51-jarige Kooigemnaar kon niet beter aan zijn opdracht beginnen dan met een 3-0-zege tegen hekkensluiter Erpe-Mere. “Ik kan niet anders dan tevreden zijn”, lacht de nieuwe trainer van FC Gullegem.

De 51-jarige Stefaan Deloose mocht dan al meerdere jaren bij Harelbeke en KV Kortrijk als jeugdtrainer actief zijn, zijn naam deed in het tweede afdelingscircuit niet meteen een belletje rinkelen. “Ooit was ik één seizoen T2 bij Harelbeke, toen onder de vleugels van Didier Degomme”, aldus Stefaan Deloose.

“Ondanks ik minder ervaring heb met een eerste ploeg, ken ik de voetbalwereld als mijn broekzak. Ik heb altijd ambitie gehad om een eerste ploeg te coachen. Maar soms moet je ook wat geluk hebben. Dat ik destijds met de beloften van KV Kortrijk op Gullegem onze thuiswedstrijden speelde, heeft allicht een rol gespeeld. Blijkbaar waren ze mij niet vergeten bij Gullegem, was mijn manier van werken hen blijkbaar bijgebleven.”

Bevestigen

Hoe dan ook, FC Gullegem kwam vorige zondag heel gedreven en scherp uit de kleedkamer, haalde het na een hoopgevende prestatie met afgetekende 3-0-cijfers. “Ik kan niet anders dan tevreden zijn”, merkt Stefaan Deloose op.

“Met veel goesting en gretigheid kwamen mijn jongens aan de aftrap. We waren vooral na de rust dominant. Met een zege aan je nieuwe opdracht beginnen, is een leuke binnenkomer. Maar het mag niet bij die ene uitschieter blijven. Komend weekend op Brakel moet de bevestiging komen. Het is alleszins een ferme opsteker dat ik de jongens na amper twee dagen trainen op scherp kreeg.”

Bij FC Gullegem waren ze uiteraard in de wolken met de 3-0-overwinning. Het was tenslotte al van zondag 2 oktober geleden dat Gullegem op eigen veld, 3-1 tegen Dikkelvenne, nog eens voluit mocht juichen. “We betreuren het dat we Jordi Lemiengre moesten ontslaan”, pikt sportief verantwoordelijke Filip Hostyn in.

“Maar als bestuur moesten we onze verantwoordelijkheid nemen, we konden niet blijven lijdzaam toezien hoe we stilaan maar zeker in het degradatiemoeras geraakten. Het was zeker geen aangename boodschap om naar Jordi Lemiengre over te brengen. Maar niets doen, was geen optie.”

“Voor onze nieuwe T1 Stefaan Deloose en de ganse ploeg is die overwinning tegen Erpe-Mere een hart onder de riem. Maar het mag niet bij die ene uitschieter blijven. Met zondag de verplaatsing naar Brakel en de volgende weken de thuismatchen tegen Wetteren en Westhoek staan we voor de weken van de waarheid”, besluit Filip Hostyn.

(Alfons Vandewynckele)

Zondag 19 februari om 15 uur: Olsa Brakel – FC Gullegem