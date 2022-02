Niels Bataille (KSKV Zwevezele): “Ons slechte veld speelt ons echt parten”

Het 3-3-gelijkspel tegen Oudenaarde maakt dat KSKV Zwevezele niet meer alleen aan de leiding staat en Lokeren-Temse naast zich moet dulden. Komende wedstrijd tegen Ronse willen de mannen van trainer Hans Cornelis dit rechtzetten.

“De wedstrijd kende een raar verloop”, zegt Oostendenaar Niels Bataille (26). “De oorzaak was volgens mij weer onze akker, waardoor wij ons spel niet konden brengen. Tegen Menen speelden we op kunstgras en met snelle combinaties speelden we hen van het veld. Dat lukt niet op ons eigen veld. Bovendien was het gras niet afgereden. We eisten de bal wel op, maar kwamen op achterstand via een strafschop. Zelf heb het niet goed gezien, maar enkele ploegmaats beweerden dat de fout buiten de rechthoek was. Soit, we konden gelijkstellen, maar in de laatste minuut van die eerste helft werd het 1-2. In de tweede helft hebben we de tegenstander overklast en klommen we op voorsprong, maar in de slotminuut maakte Oudenaarde gelijk. Drie kansen en drie goals… We hebben in onze eigen voet geschoten.”

“Nu moeten we naar rode lantaarn Ronse en dat zijn altijd gevaarlijke tegenstanders. Daar spelen we op kunstgras en willen we de prestatie van tegen Menen herhalen. Dan volgen er drie thuiswedstrijden op ons erbarmelijke veld waar ook de B-ploeg en de dames spelen. Ik hou mijn hart vast als het dan zou regenen…”

“Na dit seizoen trek ik naar Bredene, waar mijn vader trainer is. Nu is het een uur rijden naar de club, straks ligt het veld op slechts vijf minuutjes van mijn thuis. Ik heb me altijd uitstekend gevoeld bij KSKV en het is spijtig om die groep vrienden te zien uiteenvallen. Mijn nieuwe club speelt in tweede provinciale en heeft de ambitie om te promoveren naar eerste. Daarvoor wil ik mij inzetten. Maar eerst afsluiten met een prijs in Zwevezele.” (WD)

Zaterdag 19 februari om 19.30 uur: Ronse Zwevezele A.