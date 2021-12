Niels Bataille (KSKV Zwevezele A) vindt terrein een ramp: “Veld is al jaren probleem, maar lag nog nooit zo slecht”

Met de komst van SC Lokeren-Temse leek het een echte topper te worden voor KSKV Zwevezele A. Veel supporters kwamen er op af, er waren zelfs vijf bussen van de bezoekers. Zij zagen eenrichtingsvoetbal naar het Lokerse doel dat eindigde op een scoreloos gelijkspel. Dit was een wedstrijd die de thuisploeg had moeten winnen.

Op de vraag of het de juiste weergave van het spel was, antwoordt sales manager en linkerflankverdediger Niels Bataille (26): “Driemaal de lat, eenmaal de paal, nog een penalty in mijn ogen en moeten spelen op een ‘kutveld’… dan mag je nog blij zijn dat het een 0-0-gelijkspel is geworden. Als tegenstander Lokeren eens doorgaat en je krijgt het deksel op de neus, blijf je met niets over. Als je op zo’n slecht veld moet spelen, ben je content dat het voorbij is. We verdienden absoluut te winnen, maar als je thuis altijd moet rekening houden met dergelijk ‘pattatenveld’ kan je nooit ambitie tonen om hoger te spelen. Dat nekt ons al jaren, maar we kwamen er telkens goed uit doordat de mentaliteit van de ploeg sterk is. Ik speel hier nu zes jaar en ik heb het veld nooit zo slecht geweten, alles ligt los. Het is nog nooit top geweest, maar zoals het er nu bij ligt, is het een drama.”

Normaal moet je thuisreputatie hebben, maar wij spelen nu toch liever op verplaatsing

“Als we ons spel kunnen spelen, gaan we overal voor de drie punten. Zeker als we spelen zoals tegen Lokeren. We hebben hen weggespeeld, maar het zat gewoon niet mee. Of ik Lokeren sterker verwacht had? Dat wil ik niet zeggen. We weten dat we van niemand schrik moeten hebben, we zijn een van de sterkste ploegen uit de reeks. Maar ja, als je op zo’n veld moet spelen, is dat meer gevechtsvoetbal. En zo kan een ploeg die tegen de degradatie speelt, wel eens punten pakken. Wij moeten het meer hebben van onze voetballende kwaliteiten.”

“Na Wetteren (KSKV kwam er woensdag 3-0 achter, maar won uiteindelijk met 3-4, red.) moeten we naar Menen en Harelbeke. Op goede velden, waaronder kunstgrasvelden. Normaal moeten we daarin zes op zes halen en dan zien we wel weer verder na de winterstop. We kijken er naar uit omdat het op verplaatsing is. Normaal moet je een thuisreputatie hebben, maar bij ons is dat omgekeerd. Alles is beter dan op eigen veld spelen. Hopelijk is er tegen volgend jaar een oplossing met de start van de tweede ronde. We hebben ambitie, we spelen goed en hebben een ploeg om te promoveren, maar het moet allemaal wat mee willen zitten.”

Tegen Lokeren-Temse maakte Jarne Jodts na blessureleed zijn wederoptreden. Hij startte op de bank en viel in. (WD)

Zondag 12 december om 15 uur: SCT Menen – KSKV Zwevezele A.