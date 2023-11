Nico Daenens wordt de nieuwe voorzitter bij KRC Harelbeke: “Blij met het vertrouwen”

CEO van de Group Daenens, Nico Daenens, wordt de nieuwe voorzitter bij de Ratjes. Hij vervangt Christan Pattyn.

Sociale werking versterken

Daenens wil de club niet enkel sportief uitbouwen, maar ook de sociale werking verder versterken. “Ik ben vereerd om deze rol te mogen opnemen, en ben blij met het vertrouwen dat ik kreeg van de huidige beheerraad”, meldt de kersverse voorzitter. “We gaan KRC Harelbeke nog meer de plek geven die het verdient. We zullen voor KRC Harelbeke een stapsgewijze groei uittekenen. We willen het uiteraard sportief goed doen en mikken hoe dan ook hogerop.”

Bij KRC Harelbeke is er groot optimisme over de grote participatie van de Group Daenens. “Wij waren daar niet echt naar op zoek, want wij zijn een erg gezonde club”, aldus Bart Deschepper en Jan Feys namens de beheerraad. “De intrede van Nico zal onze club nog veel sterker maken. Kijk maar eens hoe onze club leeft: zoveel volk en beleving hebben we in jaren niet gehad. Allemaal gerealiseerd in de enkele maanden nadat we met de Group Daenens kennis hebben gemaakt.”

600 leden

De dagelijkse leiding blijft in handen van de bestuursleden die al vele jaren KRC Harelbeke managen, onder leiding van een nog aan te duiden CEO. Zij krijgen nog de versterking van iemand die voltijds actief zal zijn op de club. Broodnodig voor een club die intussen 600 leden telt. Een doorgedreven professionelere aanpak lijkt er snel te komen. (MVA)