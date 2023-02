Milan Iket vierde zijn rentree in stijl bij KSV Oostkamp: “Ze blijven rotsvast in mij geloven”

Tegen het RC Gent van de toekomstig coach van Knokke, Jannes Tant, oogstten de jongens van Kurt Delaere een puntendeling. De wederoptredende doelman Milan Iket drukte meteen zijn stempel.

Milan Iket is een kind van de Valkaart en maakte de recente succesperiode mee. “Hier krijg ik het vertrouwen van spelers, trainers en bestuur. Ze blijven rotsvast in mij geloven. Net na Nieuwjaar, in volle voorbereiding van de terugronde, werd ik gecounterd door een stomme blessure. Ik kwam slecht neer op de heup en elk contact met de grond ging daarna gepaard met verschrikkelijke pijn. Na één week rust keepte ik toch opnieuw in Zelzate. Dat had ik beter niet gedaan. Een botoedeem en vocht in het bot verhinderden me meer dan twee weken te trainen zonder pijn.”

Provinciederby

“Tijdens mijn revalidatie mocht mijn doublure Emiel Martens zijn kans gaan. Geloof me vrij, dit is een prachtkerel die me steunt door dik en dun en op zijn beurt serieus een balletje kan pakken. Oostkamp kiest voor mij, wat ik een enorme eer vind. Emiel zal zijn geluk beproeven in Rumbeke. Ook dat vind ik logisch, die goalie snakt naar speelgelegenheid. KSV Oostkamp zal nu zoeken naar een jonge doelman, die bereid is bij te leren en zijn ogen de kost wil geven in de dug-out.”

“Intussen blijven we de stoutste verwachtingen overtreffen. We prijken zowaar op positie vier en houden RC Gent op één punt. In provinciale is er een voetbalvrij weekend, wij maken ons op voor de provinciederby tegen Westhoek. Tegen die jongens uit de onderste gelederen mogen we echt niets laten liggen willen we die positie in de top vijf behouden. Hopelijk komen mijn vele vrienden uit het provinciale voetbal ons aanmoedigen.” (JPV)

Zaterdag 18 februari om 19.30 uur: KSV Oostkamp – KVK Westhoek.