Martin Puskas en KM Torhout klaar voor topper bij leider: “We hebben evenveel kwaliteit als Oostkamp”

KM Torhout ging met 3-1-cijfers onderuit in Appelterre en kende dus een tegenvallende generale repetitie voor de trip naar leider Oostkamp. Toch heeft Martin Puskas (23) vertrouwen in een stuntje.

“Op een lastig te bespelen veld hadden we het moeilijk om onze voetballende kwaliteiten uit te buiten”, analyseert Martin Puskas de nederlaag op Appelterre. “We laten zo de kans liggen om dichter bij Lebbeke te komen, maar we kijken eigenlijk niet naar de concurrentie. Het is altijd zuur om een wedstrijd te verliezen, ongeacht de situatie in het klassement.”

Promoveren

KM blijft plaats twee wel in het vizier houden. “Het is onze ambitie om te promoveren via de eindronde, maar zes matchen voor het einde is het nog wat vroeg om daarover na te denken. Als we ons week na week focussen, zal de rest wel volgen”, aldus de 23-jarige Wielsbekenaar, die een verleden heeft bij onder meer PSV en Cercle Brugge, maar ook een tijdje in Wit-Rusland en Oekraïne voetbalde.

Mijn ambitie is nog altijd om weer op profniveau te kunnen spelen

Hij kwam richting Torhout om na een zware blessure weer op niveau te geraken. “Ik werk heel hard om mijn doelen te bereiken en weer hogerop te kunnen klimmen. Torhout helpt me daar enorm mee en ik kan zeggen dat ik door die moeilijke periode na mijn blessure heen ben. Mijn ambitie is nog altijd om weer op profniveau te kunnen spelen, waar precies maakt niet uit. Dat is waar ik elke dag naar streef.”

Meer spelen

“Door een coronabesmetting, waar ik nog niet volledig van gerecupereerd ben, moest ik na Nieuwjaar een tijdje aan de kant blijven. Daar kwam nog eens een schorsing van twee matchen bij, waardoor ik een tijdje zonder speelminuten bleef. Hopelijk kan ik in het slot van de competitie weer wat meer spelen. Of ik volgend seizoen bij KM blijf, ligt nog niet vast. Daar is mijn makelaar Sergiy Serebrennikov mee bezig. De prioriteit is om ergens een profcontract te kunnen grijpen.”

Zaterdag volgt de verplaatsing naar Oostkamp, de schijnbaar ongenaakbare leider die dit seizoen nog altijd maar één keer verloor. “Tegen de leider spelen, is altijd speciaal. Het wordt een match met veel spanning en adrenaline. Schrik hebben we zeker niet. Wie ons duel tegen Oostkamp in de heenronde heeft gezien, weet dat we kwalitatief een gelijkaardige ploeg zijn. We verloren toen ook pas in de slotminuut. Het zal van vechtlust en mentaliteit afhangen, maar we zijn er klaar voor”, besluit Martin, die momenteel bezig is met het behalen van zijn trainersdiploma’s.

Zaterdag 26 maart om 19.30 uur: KVCSV Oostkamp – KM Torhout.