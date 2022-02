Leandro Depaepe ziet KSKV Zwevezele inhaalmatch tegen Menen met 0-6 winnen, nu alleen leider

Na de nipte 0-1-zege tegen KVK Westhoek van zondag maakte KSKV Zwevezele woensdagavond in de inhaalmatch gehakt van SCT Menen, het werd maar liefst 0-6. Daardoor staan keeper Leandro Depaepe (26) en zijn ploegmaats nu aan de leiding in de tweede afdeling.

Westhoek was uit op revanche na de 8-0-pandoering in de heenronde. Beide teams versierden een strafschop, Westhoek miste die en de Zwevezeelse topschutter Stan Braem scoorde die wel. Ook doelman Leandro Depaepe speelde zich in de kijker door onder meer met een wereldsave de strafschop uit doel te houden. “Als doelman kan je niet altijd bepalend zijn, maar je moet er staan op de belangrijke momenten”, aldus Leandro. “Maar die zege was niet alleen mijn verdienste, maar van de hele groep.”

Bij rust al 0-4

Woensdagavond volgde dan de inhaalmatch bij SCT Menen. Die werd vlot gewonnen met 0-6, waardoor Zwevezele op die felbegeerde eerste plek in tweede afdeling komt. “Het werd een makkie, want bij de rust stond het al 0-4. In een overbodige tweede helft scoorden we dan nog twee keer. Daardoor komen we aan de leiding, met twee punten voorsprong op Lokeren-Temse. Het seizoen is uiteraard nog lang, maar we hopen die positie niet meer uit handen te geven. We willen het seizoen en onze periode met KSKV Zwevezele A afsluiten met de titel, als geschenk voor onze voorzitter”, aldus de doelman, die dit weekend de knoop over zijn toekomst wil doorhakken.

Zondag wacht met het bezoek van KSV Oudenaarde opnieuw een zware partij. “Na hun nederlaag op de vorige speeldag en het feit dat ze tegen de leider moeten, zullen ze hun vel zeker duur willen verkopen. Deze partij is een van de belangrijke vijf wedstrijden van begin 2022. Meestal is de maand januari beslissend voor het kampioenschap.” (WD)

Zondag 13 februari om 15 uur: Zwevezele A – Oudenaarde.