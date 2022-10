Laurenz Simoens en KV Westhoek spelen derby: “Het wordt een wedstrijd tussen twee evenwaardige ploegen”

Na een sterke competitiestart pakte KVK Westhoek nu één op zes in de twee laatste wedstrijden. Laurenz Simoens, dit seizoen gepromoveerd tot kapitein bij de Ieperlingen, kan best leven met het gelijkspel tegen Olsa Brakel en maakt zich nu op voor een West-Vlaams treffen met RC Harelbeke.

Laurenz Simoens is bezig aan zijn tweede seizoen bij KVK Westhoek. “Op aanraden van trainer Bruno Debo kwam ik over van KM Torhout en ik heb er nog geen moment spijt van gehad”, aldus Simoens. “Ik weet dat ik de juiste keuze gemaakt heb en voel mij goed in Ieper. Dit seizoen beschikken we ook over een groep met een uitstekende mentaliteit. Mijn kapiteinsband heb ik wellicht te danken aan het feit dat ik graag het voortouw neem maar dan wel op een positieve manier en met iedereen goed overeenkom.”

Enorm verschil

Na zes speeldagen staan de Ieperlingen op de zesde plaats. “We volgen op amper drie punten van leider Cercle Brugge B”, weet Simoens. “Eigenlijk hadden we op gelijke hoogte kunnen staan, want de wedstrijd tegen Oudenaarde hadden we nooit mogen verliezen. Het is een enorm verschil met vorig seizoen, toen we de competitie afsloten met elf punten. Dat aantal hebben we nu al bereikt. We beschikken over de op een na beste verdediging uit de reeks. Wellicht hadden we de eerste vier wedstrijden het geluk aan onze kant, maar nu komen toch de moeilijkere wedstrijden met zondag al een leuke derby tegen RC Harelbeke. Thuis kunnen we altijd iets meer. Harelbeke blijft sowieso een moeilijk te bespelen ploeg die weinig kansen weggeeft. Het wordt een wedstrijd tussen twee evenwaardige ploegen waarbij we op het elan van de vorige wedstrijden moeten doorgaan”, besluit Simoens. Voor de wedstrijd is er een barbecue met hapjes, de kostprijs bedraagt 42,50 euro voor volwassenen en 20 euro voor kids, toegang wedstrijd inbegrepen. Info: 0498 35 15 12. (EG)

Zondag 16 oktober om 15 uur: KVK Westhoek – RC Harelbeke.