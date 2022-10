Laurens (KSV Rumbeke) en Jency (SKRD) blikken vooruit op derby: “Elk onderling duel leverde altijd veel spanning op”

Zaterdagavond om 20 uur staat op het Sportpark in Rumbeke de derby tussen KSV Rumbeke en SK Roeselare-Daisel A gepland in derde nationale A. Boezemvrienden Laurens Vandenheede (Rumbeke) en Jency Dejonghe (SKRD) blikken vooruit op het duel.

“Met Rumbeke hoor je ons zeker niet klagen over de competitiestart”, zegt Laurens Vandenheede (31). “We hebben nu 8 op 15, maar eigenlijk hadden het er nog twee meer moeten zijn, want op Aalter heb ik zondag nog een strafschop gemist. Achteraf gezien was 0-0 de correcte uitslag, maar op een diefje konden we wel gewonnen hebben. De goeie start is duidelijk een gevolg van een voorbereiding waarbij de coach opteerde om tegen hoger spelende clubs te spelen. Zo kon elke kernspeler stapsgewijs zijn niveau optillen en dat zorgde bij iedereen voor een goed gevoel.”

Jency Dejonghe (31) is bij SK Roeselare-Daisel A één van de anciens geworden. “Met mijn periode bij Dadizele erbij is het nu mijn vijfde seizoen al. Na een stevige voorbereiding was het er in Aalter direct op, daarna volgden twee mindere prestaties, maar vorig weekend pikten we terug de draad op met een zege tegen Elene-Grotenberge (3-2). Daardoor is ons puntentotaal nu opgetrokken naar 7 stuks en zijn we weer mee met de grote bende.”

Met een bang hart?

En nu dus de derby zelf. “We kunnen niet ontkennen dat een match op Rumbeke niet speciaal is”, gaat de verdedigende middenvelder uit Heule verder. “Het is hier ook altijd leuk spelen op zaterdagavond. Winst zal zeker niet evident zijn als je hun resultaten bekijkt. Het is duidelijk dat het goed draait bij hen. Wij gaan dus zeker scherp moeten staan, willen we hier iets rapen. Het zal voor het publiek een ideale match worden, twee gemotiveerde ploegen tegenover elkaar. Of we met een bang hart naar het Sportpark komen? Nee, totaal niet. Na vorige week hebben we terug een goed gevoel en dat willen we nu behouden.”

Achteraf drinken we samen een pintje

Kent SKRD nog geheimen voor Laurens? “Door de vele vertrekkers is de ploeg zeker niet meer dezelfde als vorig jaar, maar de basis is natuurlijk wel gebleven. Ik verwacht dus zeker terug een sterk Roeselare, dat gestuwd zal worden door zijn trouwe aanhang. Wij gaan ons dus 200 procent moeten scherp stellen voor deze match. Het zou ons ook een stap vooruit helpen om ons zo snel mogelijk te redden, wat nog altijd onze eerste betrachting is.”

“Of er als goeie vrienden weddenschappen aan vast zitten? Van mijn kant toch niet”, pikt Jency in. “Na de match is het de bedoeling om samen een pintje te drinken, ongeacht hoe de wedstrijd geëindigd is. Maar op het veld zullen we even geen vrienden zijn.”

De spelersgroep van Rumbeke mag bij winst wel iets verwachten van Laurens. “Als we winnen, mogen mijn collega’s iets verwachten”, besluit de 31-jarige Rumbekenaar. (SBR)