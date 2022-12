Lastige eerste seizoenshelft voor de ‘Ratten’

Het gaat de ‘Ratten’ van RC Harelbeke niet voor de wind dit seizoen. Een voorlaatste plaats met amper 15 punten uit 16 wedstrijden is te weinig om zich in de tweede nationale afdeling te handhaven. Coach Bruno Derveaux geeft ongezouten zijn mening.

“Ik kan natuurlijk niet tevreden zijn met onze resultaten”, steekt Derveaux van wal. “Het is een feit dat we te weinig brachten om op meer punten aanspraak te kunnen maken. Al moet ik er onmiddellijk bij vertellen dat we soms ook wel eens door wat onkans punten hebben laten liggen. Ik ga ervan uit dat een competitie aan de helft al rechtsgeldig is. Ik bedoel daarmee dat, als je na 17 wedstrijden op een degradatieplaats staat, dat iets betekent. Stel, er breekt weer een coronagolf uit en de competitie wordt stopgezet, we maakten dat toch al eens mee, dan is de plaats die je op dat moment bekleedt, definitief en dat betekent dat we dan degraderen. Niet dat ik bang ben voor een nieuwe coronagolf, maar het wil wel zeggen dat we zo snel mogelijk weg moeten uit die onderste regionen.”

We moeten zo snel mogelijk weg uit die onderste regionen

Oorzaken zijn duidelijk

“In het voetbal zijn er twee belangrijke aspecten die punten opleveren: het eerste is de nul houden. Dat is veel te weinig gelukt tot nu. In Westhoek en thuis tegen Brakel lukte dat wel, maar twee keer is veel te weinig. Ook het aantal doelpunten dat we scoren is veel te laag. 16 goals uit evenveel matchen, dat moet beter. Enkel Erpe-Mere United doet het nog slechter. Als je die twee factoren combineert, dan is dat de reden dat we voorlaatste staan. We kunnen niet alles op de factor geluk steken, maar vorig seizoen hadden we soms dat tikkeltje geluk mee, wat dit seizoen niet het geval is. Integendeel zelfs. We ontbreken door blessures enkele vaste waarden. Ik denk aan Kenny Van Damme die toch zorgt voor karakter en mentaliteit in de ploeg. Het probleem van de positie op de rechtsachter kregen we niet opgelost. Ook Jari Braekeveldt viel uit. Op hetzelfde moment. Dat was heel nefast. Ook Joenes Kasmi moesten we missen. Vorig seizoen viel hij uit op het ogenblik dat we al grotendeels onze punten behaald hadden. Dat werd wat onderschat. We trokken Jaan Vanwildemeersch aan om de lacune op het middenveld op te lossen. Maar door blessures en conditionele achterstand lukte dat ook al niet. Daarbij kwam nog het onverwachte vertrek van Enzo Vandekerckhove. Achteraf gezien was hij belangrijker dan aanvankelijk gedacht. Er drong zich toen een beslissing op, en het heeft geen zin daar nog op terug te komen. Verandering? “Niet direct”, antwoord Derveaux de vraag. “Ik ben een coach die ook streng is voor zichzelf. Als ik fouten maak, dan stuur ik bij. Misschien ga ik wel iets strenger zijn voor sommigen. De club was bereid om nog twee versterkingen aan te trekken, maar ik zie niet goed in welke haalbare kaart nu nog getrokken kan worden. Ik wil de club financieel gezond houden.”