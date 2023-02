KVK Westhoek wil nieuwe trainer op dinsdagtraining voorstellen

KVK Westhoek speelde tegen Oudenaarde zijn beste wedstrijden van het seizoen en haalde een oververdiend gelijkspel. Op de bank zat opnieuw Dominique Cauwelier die voor de tweede wedstrijd op rij zijn ploeg naar een gelijkspel loodste. “Dominique zal de taak van hoofdtrainer niet overnemen, want dit is niet te combineren met zijn werk. We hopen zo vlug mogelijk een nieuwe trainer aan te stellen”, aldus sportief manager Koen De Bleeckere.

Na het ontslag van Bruno Debo ging Koen De Bleeckere op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. “Er waren precies 38 kandidaten waarvan er in eerste instantie nog acht werden behouden”, aldus De Bleeckere. “De voorkeur ging eerst uit naar Pascal De Vreese, maar hij had andere prioriteiten. Daarna kwam Stijn Meert in de schijnwerper omdat hij het best beantwoordde aan het profiel dat we hadden uitgetekend. Vorige woensdag kwamen we tot een overeenkomst en donderdag moest er nog een en ander geregeld worden. Maar toen verschenen die minder positieve berichten over Stijn Meert in de pers. Ik was echt verbouwereerd om die te lezen. Ik vind het niet correct om mensen zomaar in een negatief daglicht te stellen. Het gevolg was dat Stijn Meert niet op de donderdagtraining kwam opdagen en Dominique Cauwelier de taak van hoofdcoach overnam.”

Nieuwe zoektocht

Of Stijn Meert al dan niet definitief aan de kant wordt geschoven, kan en wil Koen De Bleeckere noch bevestigen noch ontkennen. “Ik heb mijn taak gedaan en wacht nu op een signaal van voorzitter Willy Lamaire die beloofde om duidelijkheid te scheppen. We willen zo vlug mogelijk een nieuwe trainer vinden, want dit is nu prioriteit. We hopen dat we op de dinsdagtraining de nieuwe trainer aan de groep kunnen voorstellen, maar we zullen niet overhaast tewerk gaan. De nieuwe trainer moet iemand zijn die over een A-licentie beschikt, de reeks kent en bereid is om met de jeugdspelers te werken en die in de eerste ploeg in te passen. Na die woelige week speelden we overigens tegen Oudenaarde een zeer goede wedstrijd. Enkel jammer dat we niet konden winnen, maar het gelijkspel geeft wel vertrouwen voor de komende wedstrijden.”

Naar veiliger oorden

Zaterdag speelt Westhoek op het veld van Oostkamp. “Een stevig team maar we hebben er niets te verliezen”, vervolgt De Bleeckere. “Als we met dezelfde wil en gedrevenheid spelen, is alles mogelijk. Het is ook positief dat spits De Waegemaeker kon scoren. Die speler heeft zich op korte tijd goed geïntegreerd. We hopen nu op positieve resultaten zodat we met Westhoek naar veiliger oorden in de rangschikking kunnen.”