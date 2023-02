KVK Westhoek stelt Stijn Meert aan als nieuwe hoofdtrainer

Een week na het ontslag van Bruno Debo heeft KVK Westhoek een nieuwe coach aangesteld. Stijn Meert, eerder dit seizoen nog ontslagen bij reeksgenoot KM Torhout, moet de Ieperlingen in tweede amateurklasse houden.

Stijn Meert is een bekende naam in het West-Vlaamse voetbal, vooral dankzij zijn passage bij Zulte Waregem. Tussen 2002 en 2012 speelde hij meer dan 200 wedstrijden voor Essevee. Zijn trainerscarrière startte hij bij de beloften van Zulte Waregem. Zijn eerste ervaring als hoofdtrainer deed hij op bij KSV Oudenaarde, zondag meteen de tegenstander van Westhoek.

Cocaïne

Meert kwam eind vorig jaar echter ook negatief in het nieuws. Begin oktober werd hij veroordeeld voor het rijden onder invloed van cocaïne. Hij werd toen door KM Torhout, waar hij op dat moment actief was als coach, even op non-actief gezet. Daarna kreeg Meert toch een nieuwe kans, maar na een nul op zes werd toen toch een einde gemaakt aan de samenwerking. Nu geeft KVK Westhoek hem een nieuwe kans als hoofdcoach.

Juiste man op juiste plaats

“Het beeld dat geschetst werd van Stijn Meert is niet het beeld dat wij kregen van Stijn”, klinkt het bij KVK Westhoek. “Wij zijn ervan overtuigd dat Stijn de juiste man op de juiste plaats is. Stijn kent heel veel spelers, kent de competitie door en door en is een bijzonder gedreven voetbalman. Hij zal samen met de staf en de volledige spelersgroep dertien finales spelen en zal er alles aan doen om het behoud te realiseren. Stijn engageert zich om samen met de club de totale jeugdwerking vorm te geven.”