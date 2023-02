KVK Westhoek-coach Bram Lucker hoopvol: “Zelzate is fysiek sterk, maar bang zijn is geen optie”

Coach Bram Lucker debuteerde met KVK Westhoek met een nederlaag in een doelpuntenkermis. “Zelfs na de 4-3 zat er nog een mogelijkheid op een gelijkspel in. Na de tweede gele kaart voor Mahieu was het over voor ons”, vertelt Bram Lucker.

“Het werd een wedstrijd met twee gezichten. Door het vroege doelpunt van Dewaegemaeker kenden we een ideale start en slaagden we erin om met pressievoetbal Oostkamp onder druk te zetten”, aldus de nieuwe Westhoek-coach. “De thuisploeg scoorde nadien twee keer. De 2-1 aan de rust was een logische stand. Mijn spelers kwamen strijdvaardig uit de kleedkamer en Dewaegemaeker zorgde vrij vlug voor de gelijkmaker. Na een nieuwe achterstand bracht Cremers ons opnieuw op gelijke hoogte. Het kantelmoment kwam er na het uitvallen van Mahieu. Oostkamp scoorde nog een aantal keer zodat we toch met vrij zware cijfers naar huis reden”, vertelt coach Lucker.

Strijd op twee fronten

“Deze week hebben we met de spelers de beelden geanalyseerd in het vooruitzicht van de wedstrijd tegen Zelzate. Ik heb die ploeg vorige zondag gescout. Het is een fysiek sterke ploeg, maar bang zijn is absoluut geen optie. We moeten gewoon met vertrouwen aan de wedstrijd beginnen en hopelijk pakken we eens een overwinning, want dat is intussen al van eind oktober geleden. We kunnen er ook niet naast kijken dat een aantal spelers andere oorden opzoeken. Zij tekenden een contract tot het einde van het seizoen. Ik verwacht dat ze zich tot dan zullen inzetten. Westhoek strijdt nu wel op twee fronten. Enerzijds wordt het behoud de sportieve uitdaging. Anderzijds is het uitkijken naar een weerbaar Westhoek voor de toekomst”, besluit coach Lucker.

(EG)