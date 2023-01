KVK Westhoek blijft optimistisch: “We kunnen dit ombuigen”

Op het veld van RC Gent pakte KVK Westhoek zijn eerste punt in 2023. “Hopelijk is dit de kentering in onze prestaties en zetten we de positieve flow zondag tegen Olsa Brakel verder”, vertelt kapitein Laurenz Simoens.

“Eigenlijk schieten we niet veel op met één punt, maar er zullen weinig ploegen op het veld van RC Gent de volle buit pakken”, vertelt Laurenz Simoens. “Het gelijkspel bewijst dat er geen zekerheden zijn in de huidige competitie, waarin elke ploeg van iedereen kan winnen. Gullegem won bijvoorbeeld afgetekend op het veld van Jong Zulte Waregem en Erpe-Mere ging zelfs op het veld van Harelbeke winnen. We moeten natuurlijk niet te veel naar de resultaten van de andere ploegen kijken, maar uitgaan van onze eigen sterkte. We staan nu op een degradatieplaats, maar ik geloof dat we dit de komende weken kunnen ombuigen.”

Versterking

Opvallend was dat nieuwkomer Maxime Thiel, die overkwam van Rupel-Boom, onmiddellijk zijn plaats in de basis kreeg. “Een eerste versterking die bewijst dat het bestuur en de trainersstaf er alles aan doen om het behoud in tweede amateur te realiseren”, vervolgt Simoens. “Het komt er nu op aan om die positieve mentaliteit elke wedstrijd te brengen. De komende twee wedstrijden, tegen Olsa Brakel en FC Merelbeke, zullen heel bepalend zijn voor het verdere verloop van de competitie. We weten waarvoor we staan en moeten met veel goesting en lef voor de dag komen.”

Extra aanvaller nodig

“Momenteel zijn de gesprekken tussen de spelers en het bestuur aan de gang en weten we dat Janis Coppin en Jason Robaeys verkiezen om Westhoek te verlaten en op een lager niveau te spelen. Ik ken beide spelers zeer goed en weet dat ze er in de resterende competitiewedstrijden alles zullen aan doen om Westhoek in tweede amateurklasse te houden. Na de wedstrijd zaterdag heb ik met het bestuur gesproken en heb hen verteld dat ik bij Westhoek wil blijven op voorwaarde dat we niet degraderen. Ik heb nog niet getekend, omdat er nog geen zekerheid is. Persoonlijk vind ik dat ik aan een degelijk seizoen bezig ben en dat ik het niveau van tweede amateur waardig ben. Het komt er wel op aan om een extra aanvaller aan te trekken, zodat we tijdens de resterende wedstrijden meer mogelijkheden hebben om het behoud te verzekeren”, besluit Simoens. (EG)

Zondag 29 januari om 15 uur: KVK Westhoek – Olsa Brakel.