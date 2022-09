KVK Westhoek (2 afd A) gaat in Wetteren op zoek naar 10 op 12: “In deze reeks kan iedereen van iedereen winnen”

KVK Westhoek heeft de seizoensstart niet gemist met 7 op 9. Toch trekt trainer Bruno Debo aan de alarmbel. “Sommige spelers moeten wakker geschud worden”

Met doelpunten van Gaillez en Coppin leek Westhoek op een afgetekende overwinning af te stevenen. Na de rust speelde de thuisploeg op het niveau van een heel zwak Erpe-Mere. Doelman Dannel hield met een supersafe in de slotfase de drie punten aan huis.“We maakten het onszelf moeilijk. Aan de rust moest de wedstrijd gespeeld zijn”, stelt trainer Bruno Debo. “De winst is binnen, we zijn mee met de meute en daarmee is alles gezegd. Vorig seizoen hadden we een dergelijke wedstrijd misschien nog verloren. Nu sloten we af met een overwinning en dat is het belangrijkste. De wisselspelers vielen niet goed in, ik had er meer van verwacht. Degels, Mando en Musenge brachten geen meerwaarde. Zondag spelen we tegen Wetteren dat in de slotfase de eerste overwinning tegen Merelbeke pakte. Na drie wedstrijden moeten we vaststellen dat het een moeilijke reeks wordt waarin iedereen van iedereen kan winnen. En er zitten ook verrassend goede ploegen in de reeks. Binnenkort zijn Gantois, Robaeys en nieuwkomer Kocur beschikbaar. We zullen hen kunnen gebruiken.”

Wakker schudden

“Hoe de ploeg er binnenkort zal uitzien, laat ik in het midden. Er zullen keuzes moeten gemaakt worden, maar ik wil niet vooruitlopen op de feiten. Ik stel enkel vast dat sommige spelers wakker moet geschud worden. Voorlopig hou is het bij de vaststelling dat we onze start niet gemist hebben en dat is positief.”

Zondag 25 september om 15 uur: RFC Wetteren – KVK Westhoek.