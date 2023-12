Kurt Delaere vervangt vanaf Nieuwjaar Bruno Derveaux als T1 bij RC Harelbeke

RC Harelbeke heeft een overeenkomst bereikt met Kurt Delaere om vanaf 1 januari de nieuwe hoofdcoach te worden van de Ratjes. Huidig hoofdtrainer Bruno Derveaux wordt de nieuwe coördinator van het dagelijks bestuur, om de club verder te structureren.

RC Harelbeke is in volle transformatie. De club heeft op diverse vlakken haar werking al een stap verder kunnen brengen, wat resulteert in een pak meer toeschouwers thuis en op verplaatsing en meer aandacht van het lokale bedrijfsleven. Tegelijk ligt er nog veel werk voor de boeg. Voorzitter Nico Daenens wil niet enkel naast het veld, maar ook op het veld een stap vooruit zetten. Zowel bij de jeugd als de eerste ploeg. Gesprekken en projecten op diverse vlakken zijn daarvoor aan de gang.

Derveaux in dagelijks bestuur

“Om die ambitie waar te maken, zal Bruno Derveaux vanaf 1 januari het dagelijks bestuur ontlasten en meer taken naar zich toe trekken. Bruno zal onder meer de sportieve uitbouw mee structureren en andere bestuurlijke taken op zich nemen. In het verleden gaf onze coach al aan dat hij verknocht is aan de Ratjes en dat dit zijn laatste halte zou zijn als coach”, aldus de voorzitter.

Oude bekende

“Tegelijk is er een akkoord bereikt met Kurt Delaere om vanaf 1 januari hoofdcoach te worden. Kurt was in het verleden al twee keer een seizoen actief in de kleuren van Harelbeke en toonde als coach dat hij een ploeg grote stappen kan laten nemen. Hij is enthousiast om het meerjarenproject van onze club in goede banen te leiden”, besluit voorzitter Daenens. (MV)